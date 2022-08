Novi doping skandal trese teniski svijet! Pao teniser koji je i Đokoviću uzeo set - "Šokiran sam nakon testa..."

Andrej Martin će morati na pauzu nakon što je utvrđeno da je koristio nedozvoljene supstance.

Poznati slovački teniser Andrej Martin suspendovan je iz sporta pošto je nedavno bio pozitivan na doping testu, tako da ga dugo nećemo vidjeti na terenu.

Međunarodna teniska asocijacija je obavijestila Teniski savez Slovačke o ovome, a kako nije istaknuto do kada ga nećemo gledati na terenu, možemo pretpostaviti da će to biti do daljeg. Sigurno se radi o višegodišnjoj zabrani, s tim da će Martin vjerovatno imati pravo žalbe.

"Od najmlađih dana, roditelji su me učili da budem pošten i u sportu i u životu. Uvijek sam to i bio, ljudi koji me znaju vrlo su svjesni koliko osuđujem prevare i laži. Vijesti o pozitivnom doping testu su me šokirale. Kategorički odbijam pomisao da sam namjerno uzeo nešto sa liste nedozvoljenih supstanci. Koristim vrlo malo suplemenata i nisam ih mijenjao u posljednjih pet godina. Uvijek sam pošteno pristupao treninzima i mečevima, jer sam smatrao da se samo poštenjem i može doći do istinskog pobjednika", rekao je Andrej Martin za slovačke medije.

"Zato i najoštrije osuđujem sve zabranjene metode popravljanja sportskih rezultata. Cijela ova situacija mi je neshvatljiva, tim prije što sam tokom cijele karijere uradio na desetine testova i nikada nisam ni sumnjao da će svaki put rezultat biti negativan".

Martin je testiran tokom kvalifikacija za Rolan Garos i bio je tada negativan.

Podsjetimo, Martin (32) je igrao sa srpskim teniserom Novakom Đokovićem u polufinalu Serbia Opena prošle godine kada mu je oduzeo servis, ali nije mogao i do pobjede (6:1, 4:6, 6:0).

