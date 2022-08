Srbija će plakati na oproštaju šampiona! Njih šestorica odlaze u legendu: "Titule dolaze i prolaze, pamtimo nešto drugo"

U subotu će oproštaj od reprezentacije imati Filipović, Prlainović, Aleksić, Mitrović, braća Pijetlović...

Izvor: MN PRESS

Oproštaj od najboljih, kraj jedne generacije, sve to će biti obilježeno onako kako su šampioni zaslužili. U subotu će na utakmici između Srbije i Italije (21 čas) oproštaj imati Filip Filipović, Andrija Prlainović, Milan Aleksić, Stefan Mitrović, Duško i Gojko Pijetlović.

Pored njih doći će i mnogi drugi vleikani poput Živka Gocića i Slobodana Nikića, o tome je pričao i Filipović na konferenciji za medije održanoj na Banjici. Priznao je i sam da mu nije lako kada priča o tome, jer je u pitanju kraj jedne ere.

"Kada se osvrnem na sam početak, osetim se malo staro. Došao je pravi trenutak da se ne samo ja nego i cijela ta generacija oprosti. Bane Mitrović tu još mrda i vrda, ubijedićemo i njega kada završi svoje životne ciljeve. Naravno da ima stvari za koje, ne mogu da kažem da žalim, nego da kažem da smo mogli da osvojimo. Bile su to usputne stanice koje su nas osvijestile i pokazale nam lekciju koju smo morali da naučimo da bismo došli do ovih trofeja. Nisam i ne smatram sebe najtrofejnijim igračem. Brojke govore, da, ali sam dio ekipe. Nisam pojedinac. Uradili smo to kao tim, kao porodica i taj put je nešto najdivnije što ćemo pamtiti i to ćemo vidjeti u subotu. Kada god spomenem tu reč put, izaziva u meni emocije. Trofeji dođu i prođu, morate da gledate dalje, nema zaustavljanja, nema samozadovoljenja, to je najgore što može da se desi. Taj put koji smo prešli i prošli kao generacija i porodica. U proteklih 20 godina smo bili više zajedno nego sa familijom", rekao je Filipović.

Izvor: RTS/Screenshot

Sada je pred Dejanom Savićem težak zadatak, da sa novim timom napravi novu šampionsku generaciju. Nisu tu više ni Filip, Andrija, Duško, ali jesu neki novi mladi igrači koji žele da nastave njihovim koracima.

"Sve sam pratio, pratim i pratiću u budućnosti. Vjerujem u njih, imaju svoj put koji se razlikuje od našeg, smatram da sve ove utakmice, porazi, to nije neuspjeh, već uspjeh ako prihvate poraz kao lekciju kao put kojim moraju da prođu da bi došli do titula. Siguran sam da svojim kvalitetom i uz vođstvo Dejana Savića mogu mnogo više i mogu da dođu i do titula i do olimpijskog zlata, samo da veruju u to. I vi kao javnost morate da imate strpljenja i vere u njih. Nije lako nasljediti ovakvu generaciju. Ekipu koja je u proteklih 30-40 takmimčenja uzela toliko medalja. Imaju vjetar u leđa, na njima je da izabere šta žele od života."

Vidi opis Srbija će plakati na oproštaju šampiona! Njih šestorica odlaze u legendu: "Titule dolaze i prolaze, pamtimo nešto drugo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na kraju je govorio o klupskim ciljevima. Igra za Olimpijakos pod komandom Igora Milanovića i ekipa ima velike ciljeve. Već ih mnogi vide kao favorite za osvajanje Lige šampiona.

"Vidjeli su nas na početku sezone, ne bih danas o Olimpijakosu u ovim prostorijama, ipak su crveno-bijele boje. Šalim se malo, Igor i ja ćemo gledati da uradimo sve da napadnemo Ligu šampiona. Veliki je šampion, legenda, zna put, zna kako se dolazi do toga i ne bi sve to uspio da nije tako. Jedva čekam da krene nova sezona, da krenemo da radimo, da se spremamo za velika djela na kraju sezone, ne na početku", zaključio je Filipović.