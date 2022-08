Duplantis (22) je prešao igricu, rekorde obara kao od šale! Bubka je zbog njega pao u zaborav, nema mu ravnog!

Armand Duplantis nastavlja da ispisuje istoriju u skoku s motkom. Rutinski je slavio na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Armand Duplantis obara rekorde kao od šale. Momak koji u novembru puni 23 godine postavio je novi evropski rekord i rutinski je stigao do zlata na prvenstvu Starog kontinenta.

Na takmičenju u Minhenu je bez većih problema u skoku s motkom preskočio visinu od 6,06 metara i oborio lični rekord koji je ujedno do ovog vikenda bio i evropski. On drži i Svjetski rekord (6,21m), ali nije želio u Minhenu da proba da ga preskoči, dvoumio se, pa je odustao od te ideje.

Nevjerovatni Šveđanin je nedavno u Beogradu pokazao kakav je šampion, pričao je i da je probao rakiju i da zna po nešto i na srpskom, potom je na šampionatu svijeta u Americi postavio novi rekord, pa je to uradio i u Nemačkoj. Njemu zaista nema ravnog. Do nedavno je legendarni Sergej Bubka bio zaštitni znak ove discipline, sada je to definitivno Duplantis.

Title defended and championship record improved.



Just another day in the incredible life of@mondohoss600!#Munich2022#BackToTheRoofspic.twitter.com/zlvSrymLGG — European Athletics (@EuroAthletics)August 20, 2022

Momak poznat po nadimku Mondo osvojio je svijet i nema sumnje da će postaviti neke nove rekorde. Lestvicu je već podigao na nevjerovatan nivo i očekuje se da će to nastaviti da radi. Do koje visine može da ide? To vjerovatno samo on zna. Kada je Bubka 1994. preskočio 6,14 metara mnogi su mislili da niko nikada neće prići blizu, sada je tu Duplantis...