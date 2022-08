Novak je veliki šampion, ovo je nesrećna situacija! Oglasila se direktorka US Opena, poslala poruku Đokoviću

Srpski teniser definitivno neće otputovati u Njujork na US Open zbog američkih pravila o vakciaciji.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/YouTube/USTA Florida

Novak Đoković zvanično se povukao sa US Opena prije žreba za taj turnir. S obzirom na to da nije vakciniusan, zabranjeno mu je da putuje u SAD i zato neće imati priliku da se bori za još jedan grend slem turnir, što će njegovi rivali pokušati da iskoriste, prije svih Rafael Nadal.

Tim povodom, oglasila se i direktorka US Opena Stejsi Alaster. "Novak je veliki šampion i veoma je nesrećna situacija to što neće biti u situaciji da se takmiči na US Openu 2022, zato što ne može da uđe u državu zbog saveznih pravila u vezi sa vakcinom za inostrane državljane. Radujemo se Novakovom povratku na turnir 2023. godine", rekla je ona.

Đoković je drugi poznati teniser koji se povukao sa US Opena, jer u Njujorku neće nastupiti ni Aleksander Zverev, trenutno drugi teniser sveta. On ima velikih problema sa zglobom desne noge i bio je prinuđen da propusti turnir. Nijemac se još oporavio od povrede koju je zadobio u polufinalu Rolan Garosa.



Prvi nosilac na US Openu je Danil Medvedev, prate ga Rafael Nadal i Karlos Alkaraz, a zatim su u Top 10 nosilaca i Stefanos Cicipas, Kasper Rud, Feliks Ože-Alijasim, Kamerun Nuri, Hubert Hurkač, Andrej Rubljov i Tejlor Fric. Turnir će početi 29. avgusta, a titulu će braniti Danil Medvedev.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!