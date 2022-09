Najluđi poen u istoriji - Đoković je ustao da vidi ovo! Federerov potez šokirao sve, izveo je nemoguće! (VIDEO)

Majstorija Rodžera Federera u svom posljednjem meču...

Izvor: Eurosport/Screenshot

Rodžer Federer (41) je sa razlogom jedan od najboljih tenisera ikada. U Londonu igra svoj posljednji meč, a pokazao je još jednom da je klasa vječna. Odigrao je jedan od najluđih poena u istoriji "bijelog sporta", čak je i Novak Đoković ustao da vidi šta se tu tačno dogodilo.

U trećem gemu dubla, u kom su Rodžer i Rafa Nadal sa jedne, a Džek Sok i Frensis Tijafo sa druge strane, viđen je pravi spektakl. Švajcarac je krenuo da odigra forhend, uspio je u tome, počeli su on i Španac da slave, a onda je nastao tajac. Ispostavilo se da je učinio nemoguće, poslao je lopticu KROZ mrežu! Da, kroz jednu rupu koja je nastala na vrhu mreže.

Svi su ostali iznenađeni, Džon Mekinro je prišao da vidi tu rupu, Đoković je ustao i prišao do terena da vidi gdje je to prošlo, sudija u stolici Mohamed Lajani je sa osmijehom pokazivao svima gdje je loptica završila. Niko od njih nije mogao da vjeruje. Rafa je dobacivao da treba da dobiju poen zbog toga, ali su pravila drugačija. Poen je pripao timu Svijeta. Ipak, tim Evrope je na kraju došao do gema.

Pogledajte 00:48 Federer poslao lopticu kroz mrezu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)