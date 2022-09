Pričalo se da je dezerter - javio se i ruski MMA borac: Otkrio zašto nije u Rusiji, a spreman je i za front!

Ruski MMA borac Marif Piraev nije odbio poziv da ide na ratište.

Izvor: Instagram/marifpiraev/printscreen

Ruski MMA borac Marif Piraev privukao je mnogo pažnje svjetskih medija prethodnih dana, pošto su se pojavile informacije da je dezertirao i pobjegao u Gruziju. Navodno, Piraev je nakon dobijenog poziva za javljanje vojnom odsjeku napustio zemlju da ne mora da ratuje u Ukrajini, ali nisu svi detalji te priče istiniti.

Iako je zbog te glasine postao poznat, Marif se javio da sve demantuje! Potvrdio je da se nalazi u Gruziji, ali da tamo sa svojim timom proučava vještine rvanja i da razlog njegovog odlaska nije poziv u vojsku Rusije. Trenutno je povrijeđen, kaže Marif Piraev, ali ukoliko bude potrebe - vratiće se u zemlju da se bori za otadžbinu!

Tako je stavljena tačka na priču koju je pokrenuo njegov prijatelj Šamil Gamilov. On je navodno ispričao medijima da je Marif dobio poziv za regrutaciju, što je Piraev demantovao u jednoj od svojih posljednjih objava na Instagramu. Pogledajte njegove slike iz Gruzije, a pročitajte i šta je napisao u opisu ove fotografije:

"Danas sam ušao na društvene mreže i saznao mnogo toga o sebi. Već nedjelju dana sam u domovini mog prijatelja i sa njim proučavam tehnike gruzijskog rvanja. Postoji povreda, moje borbe su dovedene u pitanje, ali to ne znači da izbjegavam povratak u Rusiju. Za one kojima je potrebno da detaljnije objasnim - nisam dobio poziv za mobilizaciju, a ukoliko bude potrebe da branim domovinu, braniću je! Nikada nisam pobjegao iz vojske, pošteno ću odslužiti svoje. Za one koji su pričali da sam pobjegao i hvalili taj potez, mogu da vam kažem da treba još jednom da razmisle i odluče u korist otadžbine", napisao je Piraev koji ima 31 borbu u karijeri.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!