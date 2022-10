Šampion se oglasio zbog skandala - "Bolje im je da ućute": Prijeti mu oduzimanje titule, evo šta je Ferstapen poručio!

Mladi vozač vjeruje svom timu i siguran je da neće ostati bez titule svjetskog šampiona koju je osvojio prošle sezone.

Izvor: Profimedia

Posljednjih dana svijet automobilzma prodrmala je vijest da bi FIA mogla da kazni Maksa Ferstapena oduzimanjem bodova iz prošle sezone, a to bi rezultatiralo i gubitkom prve titule u karijeri mladog vozača. Navodno je Red bul za čak 4,5 miliona funti prekoračio dozvoljeni budžet za sezonu, a tek treba da vidimo kakva će biti kazna ukoliko se ispostavi da su Austrijanci krivi.

U međuvremenu se vozila trka u dalekom Singapuru pa su misli nakratko bile na stazi, ali nema sumnje da će potencijalno oduzimanje titule biti vijest i u narednom periodu. Kako je rekao direktor Kristijan Horner, uopšte nije zabrinut oko odluke i dodao je da su takve optužbe kleveta na račun njegovog tima, ali... Maks Ferstapen reagovao je malo impulsivnije!.

"Po onome što sam ja čuo iz tima, nema potrebe da budemo zabrinuti. Ostali timovi pričaju o ovome iako nemaju dovoljno informacija. Bolje bi bilo da samo ućute", rekao je Maks Ferstapen. Očigledno su aktuelnom svjetskom šampionu brzo dosadile priče da bi titula mogla da mu bude oduzeta, pa je riješio da ućutka ekipe koje o tome pričaju i prije nego što zvanična odluka bude donešena.

Podsjećamo, po informacijama koje su se pojavile u britanskim i nemačkim medijima prethodnih dana, Red bul je tokom prethodne sezone potrošio gotovo 120 miliona funti. Dozvoljeni limit je 114 miliona funti, a kazna bi mogla da bude oduzimanje bodova osvojenih tokom sezone. Kako je Maks Ferstapen tek na posljednjoj trci - u posljednjim krivinama - prestigao Luisa Hamiltona i za osam bodova mu uzeo titulu, bilo kakva kazna mogla bi da mu oduzme šampionski naslov.

To bi bio strašan udarac za mladog vozača koji i ove sezone dominira u karavanu. Trenutno je Maks Ferstapen lider u Formuli 1 sa 341 osvojenim bodom. Prvi pratilac mu je Šarl Lekler koji ima "samo" 237 bodova, pa je i pet trka prije kraja jasno da je Maks Ferstapen dominantno stigao do nove šampionske titule. On je ove sezone pobedio na 11 od 17 trka u najbržem karavanu na svijetu!