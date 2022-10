Američki genije varao na više od 100 mečeva: Stavljao s*ks igračku u zadnjicu da bi pobijedio svjetskog šampiona!?

Hans Niman sada čeka vjerovatnu suspenziju jer je utvrđeno da je varao!

Magnus Karlsen je bio u pravu, Hans Niman je varao! Američko šahovsko čudo 19-godišnji Hans Niman brzo se probio i stigao do meča sa najvećim šahistom današnjice, a onda je poslije samo minuta igre Norvežanin ustao od table i otišao!

Optužio je Amerikanca da je uz pomoć analnih kuglica varao, a sada je istraga utvrdila da je to tačno!

Poslije opsežnog pregledanja njegovih partija izašao je izvještaj na 72 strane koji je izdao chess.com, a na kome se ističe da je Niman "najvjerovatnije varao u više od 100 onlajn mečeva", uključujući i mečeve na turnirima koji su se igrali za novčane nagrade.

"Znam da je moj potez frustrirajući za mnoge u šahovskoj zajednici. Ja sam takođe frustriran jer hoću da igram šah i hoću da ga igram na najvećem nivou na najvećim turnirima. Vjerujem da je varanje u šahu veliki problem i da je prijetnja za igru. Za sada sam mogao da se obratim putem svojih postupaka, a oni jasno ističu da više neću igrati šah sa Nimanom. Nadam se da će istina izaći na vidjelo, kakva god ona bila", rekao je u svom saopštenju Karlsen.

Iako je Niman na Karlsenove optužbe istakao da je spreman da se skine go ako je potrebno da bi dokazao da nije uradio ništa loše. Ranije je ipak utvrđeno da su mu kompjuteru pomagali bar dva puta i to jednom kada je imao 12, a jednom kada je imao 16 godina. Ipak nova analiza je dokazala da je i u nedavnim mečevima Niman varao i to je utvrđeno tako što su se njegovi potezi previše podudarali sa potezima koje bi predložili razni superkompjuteri.

Javno je tražio Karlsen objašnjenja kako je Niman tako dobro uz tako malo truda uspio da predvidi njegove poteze, ali kada nije dobio zadovoljavajuće objašnjenje ustao je i otišao sa turnira na kome je igrao. FIDE se nije složila sa ovom odlukom, ali je pokrenula istagu protiv Nimana koja je još u toku.

Takođe na samom sajtu chess.com utvrđeno je da je za samo tri mjeseca Niman uspeo da napravi pomak koji je "statistički nevjerovatan". O načinu na koji je tačno varao Niman još nije bilo riječi, tj. o tome da li je zaista, kako je Karlsen javno rekao, Niman koristio analne kuglice kako bi dobijao dojave i signale za naredne poteze.

Dodatno je sumnju na Nimana bacilo to što mu je trener Maksim Dlugi, čovjek koji je više puta osuđen za varanje na mečevima.

