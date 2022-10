Srbija spremna za Evropsko prvenstvo: Selektor izabrao 21 ime, jedno prijatno iznenađenje na spisku!

Sanja Radosavljević je bila pod znakom pitanja, ali sada je jasno da je spremna!

Izvor: Profimedia

Evropsko prvenstvo će se igrati od 4. novembra, Srbija se nalazi u jako teškoj grupi sa Švedskom, Danskom i Slovenijom, a selektor Uroš Bregar je napravio prvi spisak za pripreme za ovo takmičenje.

Tim Srbije ide u Sloveniju gdje se igra ova grupa sa ambicijom da prođe prvu grupu takmičenja, a Bregarov spisak za sada nema iznenađenja. Ono što raduje je i to što je Sanja Radosavljević na spisku, iako je bila dugo povrijeđena, pa djeluje da će biti spremna za EP.

Reprezentativke Srbije će se u nedjelju okupiti u Staroj Pazovi, gdje će trenirati do 2. novembra kada će otputovati u Celje, gdje će se takmičiti u Grupi B. Ako prođu prvu fazu idu u drugu grupu koja se igra u Ljubljani ili Skoplju od 10. do 16. novembra, a finalni dio i borba za medalje će se odvijati u Ljubljani od 18. do 20. novembra 2022. Ovo je spisak nacionalnog tima Srbije:

Golmani: Jovana Risović (Krim), Kristina Graovac (Kišvarda), Jelena Đurašinović (Jagodina);

Leva krila: Sanja Radosavljević (Krim, Slovenija), Aleksandra Stamenić (Kišvarda,), Zoe Petrović (Bekament BB), Nataša Ćetković (Vojvodina);

Pivoti: Marija Petrović (Glorija, Rumunija), Edita Nuković (Union Hale), Katarina Bojičić (Jagodina);

Desna krila: Ana Kojić (Šiofok), Nataša Lovrić (Železničar), Jovana Bogojević (Kristijanštad) i bekovi: Jovana Stoiljković (Šambrej), Jovana Kovačević (Ramnicu Vlčea), Katarina Stošić (Alba Fehervar), Teodora Majkić (Bor Zijin), Kristina Liščević (Dunarea Braila), Jelena Lavko (Dunarea Braila), Andrea Boner (Crvena zvezda) i Anđela Janjušević (Šiofok).