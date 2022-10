Kakva drama u "Boriku": Amar Gračić i Berin Brkić odveli Borac m:tel do treće pobjede! (FOTO)

Rukometaši Borca m:tel zabilježili su treći trijumf u sezoni! Poslije dramatičnog meča i završnice protiv Konjuha, slavili su rezultatom 26:25 (16:16).

Poslije nekoliko mečeva u dvorani "Centar" zbog zauzetosti "Borika", Borac m:tel se vratio u svoju dvoranu i zabilježio treću pobjedu u šestom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine!

U prilično izjednačenoj utakmici protiv Konjuha, Banjalučani su poslije dramatične završnice ipak uspjeli da stignu do vrijednog trijumfa ponajviše zahvaljujući golmanu Berinu Brkiću, koji je sakupio 15 odbrana i Amaru Gračiću, strijelcu osam golova.

RK BORAC - RK Konjuh 26:25 (16:16)

Gosti iz Živinica su bolje ušli u meč i poveli sa 0:2, potom je Miloš Nježić iz dva vezana sedmerca poravnao rezultat, da bi sa dva pogotka Ognjena Kalamande, Borac m:tel prvi put na isteku sedmog minuta stigao do prednosti (4:3).

Uslijedio je solo prodor Nikše Petrovića za "plus dva", međutim Konjuh je u 12. minutu poslije serije grešaka Banjalučana u napadu uspio da izjednači (5:5, 6:6), da bi do sredine prvog dijela crveno-plavi uspjeli ponovo da odu na dva razlike (8:6).

Izabranici Mirka Mikića imali su nekoliko dobrih prilika da se odlijepe, ali gosti iz Živinica su uspjeli da se odbrane a potom i ponovo da stignu do izjednačenja. Nastavljena je klackalica sa dva nova gola Nježića (10:8), a onda pogotkom Amara Gračića, Banjalučani su prvi put stekli "plus tri" (11:8) na 10 minuta prije odlaska na odmor.

Za samo tri-četiri minuta na krilima Adija Klopića, Živiničani su stigli do novog izjednačenja (12:12), a potom i ponovo do minimalne prednosti (14:15), ali je Gračić ponovo vratio stvari na početak što je ostalo do samog kraja poluvremena (16:16).

Početkom drugog dijela crveno-plavi su ponovo preuzeli vođstvo, zbog nekoliko pogođenih prečki i stativa nisu uspjeli da steknu neku osjetniju prednost, ali su golom Nježića ponovo stekli dva gola viška (19:17).

Do sredine drugog poluvremena vodila se dosta izjednačena bitka na parketu "Borika", promašivali su i jedni i drugi, osim Amara Gračića, koji je u tim trenucima bio jedini raspoloženi golgeter.

Izostali su pogoci Vlade Draganića iz nekoliko dobrih šansi za banjalučki klub, a njegove promašaje s krila su kaznili gosti i u 46. minutu ponovo stigli do izjednačenja (20:20). Samo zahvaljujući golmanu Berinu Brkiću, Konjuh nije bio u "plusu" s obzirom da je "crna rupa" Banjalučana trajala četiri minuta.

Kalamandin peti gol osigurao je novi "egal", a Nikola Malivojević je opet doveo Borac do prednosti (23:22). Igralo se gol za gol, ekipe su se smjenjivale u vođstvu do samog finiša kada je rezultat iznosio 25:24 na dva minuta prije kraja.

Sjajni Berin Brkić je potom zabilježio svoju 15. odbranu, a Luka Perić je a drugoj strani odveo Borac na "plus dva" (26:24) u pretposljednjem minutu!

Potom je Gračić oduzeo loptu rivalima, međutim, sudije su procijenile da je napravio prekršaj, pa je isključen zbog protesta zbog čega je Borac posljednji minut igrao bez dvojice igrača (prethodno je na dva minuta isključen Malivojević).

Gosti su ubrzo smanjili na samo gol zaostatka, a onda je na šest sekundi Borac ostao sa samo četvoricom igrača u polju nakon novog isključenja!

Ipak, domaći su uspjeli da se odbrane i stignu do vrijedne pobjede za veliko slavlje (26:25).

U banjalučkom taboru, prednjačio je Amar Gračić sa osam golova, golman Berin Brkić je imao 15 odbrana, dok je kod gostiju iz Živinica prvo ime bio Almir Osmanhodžić sa sedam pogodaka.





