"Borčevci" srećni zbog poziva novog selektora "zmajeva" Irfana Smajlagića: Da se pokažemo u najboljem svjetlu!

Dvojica rukometaša banjalučkog Borca m:tel našla su se na spisku novog selektora Bosne i Hercegovine Irfana Smajlagića.

Izvor: RK Borac m:tel promo

Luka Perić i Vlado Draganić i od novog selektora "zmajeva" Irfana Smajlagića, koji je na klupi selekcije BiH naslijedio Ivicu Obrvana, dobili su pozive za predstojeće utakmice protiv Slovenije i Crne Gore u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

"Drago mi je da sam ponovo pozvan u reprezentaciju i potrudiću se da opravdam ukazano povjerenje i da nastavim u dobrom ritmu i treninzima. Ne želim da prognoziram bilo kakav rezultat u predstojećim mečevima jer se još uvijek nismo ni okupili u Sarajevu. Prije toga imam bitnije obaveze prema klubu (gostovanje Krivaji u Zavidovićima). Samo ću prokomentarisati da ćemo svi dati posljednji atom snage da se pokažemo u što boljem svjetlu i da odigramo najbolje kako znamo", rekao je Perić za MONDO.

Nije želio unaprijed bilo šta da govori o protivnicima u kvalifikacijama niti o šansama "zmajeva" u susretu u Mariboru protiv Slovenije 13. oktobra odnosno tri dana kasnije protiv Crne Gore u Sarajevu.

"Kao što sam rekao, ne bih ništa da prognoziram, mladi smo i pred nama je ogroman rad i ako budemo radili kako treba siguran sam da ce doći uspjeh", dodao je desnokrilni igrač crveno-plavih.

Izvor: Screenshot

Njegov saigrač s druge strane terena - lijevo krilo Borca m:tel Vlado Draganić, takođe je prezadovoljan zbog poziva novog selektora BiH.

"Pa mogu reći da sam zaista srećan zbog poziva u reprezentaciju. On sigurno predstavlja dokaz da sam dobro radio u prethodnom periodu i naravno je podstrek za dalji rad i napredak. Dobili smo novog selektora, sada je to još jedan novi izazov, novo dokazivanje i raduje me činjenica da ću imati priliku sarađivati sa tako jednim velikim imenom u svijetu rukometa kao što je Irfan Smajlagić", izjavio je Draganić za naš portal.

Rukometaš Banjalučana je siguran u jednu stvar kad su u pitanju predstojeći mečevi "zmajeva" sa Slovencima i Crnogorcima.

"Predstoje nam dueli sa Slovenijom i Crnom Gorom, imamo malo vremena za pripremu tih utakmica, ali siguran sam da ćemo dati sve od sebe da se pokažemo u što boljem svjetlu. Nedostaje par standardnih reprezentativaca, braća Burići (Senjamin i Benjamin), Josip Perić, Marin Vegar.... i naravno da će nedostajati, ali šta je tu je, vjerujem da imamo igrača koji će ih odmijeniti na najbolji mogući način", istakao je rukometaš crveno-plavih.

Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA

Osim njih dvojice, na proširenom spisku selektora "zmajeva" Smajlagića, inače legende Borca m:tel, jugoslovenskog i hrvatskog rukometa, je i Marko Lukić, koji je već duže vrijeme povrijeđen, a "poker" Banjalučana u bh. timu kompletirao je Mario Blažević, trener golmana u "Velikanu iz Gospodske".

"Borčevci" su učestvovali na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj u kojem je BiH doživjela tri poraza u grupi - od Švedske, Češke i Španije protiv koje je posebno pokazala da se može ravnopravno nositi sa najboljim selekcijama Evrope.

Koliko je snažna bila grupa "zmajeva" najbolje pokazuje finale u kojem su Šveđani poslije velike borbe savladali Špance (27:26) i postali šampioni Evrope.