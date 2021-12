Nagrada za dobre partije u prvenstvu! "Borčevci" prezadovoljni zbog poziva u reprezentaciju BiH za Evropsko prvenstvo! 

Četvorica rukometaša Borca m:tel našli su se na širem spisku selektora Bosne i Hercegovine za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Selektor Bosne i Hercegovine Ivica Obrvan saopštio je u četvrtak širi spisak rukometaša za predstojeće Evropsko prvenstvo u 2022. godine u Slovačkoj i Mađarskoj. Na spisku se našlo 35 igrača, među kojima i imena četvorice članova banjalučkog Borca m:tel.

U pitanju su Vlado Draganić, Luka Perić, Marko Lukić i Luka Knežević, koji za naš portal nisu krili oduševljenje, posebno igrači koji su po prvi put dobili poziv bh. selektora, ali i njihov trener Mirko Mikić.

"Ovo je stvarno lijepa vijest da imamo četvoricu igrača na spisku reprezentativaca, drago mi je da neko prati njihov rad i da je zadovoljan njihovim igrama i formom. Svakako da smo ponosni i presrećni zbog poziva našim igračima, ali i zbog čak 11 rukometaša iz Premijer lige BiH. Nadam se da će se ovako nastaviti i u budućnosti i da će više pažnje biti posvećeno domaćem prvenstvu", rekao je Mikić za naš portal.

Lijevo krilo Banjalučana Vlado Draganić priznao je MONDU da je presrećan što se prvi put našao na spisku selektora Obrvana.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

"To je pokazatelj da sam dobro i kvalitetno radio u proteklom periodu, i sada je na meni da tako nastavim i dalje. A da li ću uspjeti da izborim mjesto u najužem krugu za šampionat Evrope, o tome je sada teško govoriti. Sigurno bi to bila ogromna stvar, a ja ću se naravno truditi da kao i do sada da dajem svoj maksimum kako na utakmicama, tako na treninzima, pa ćemo vidjeti. Sve je moguće", rekao je Draganić.

Srednji bek crveno-plavih Luka Knežević takođe je po prvi put u karijeri pozvan u selekciju BiH.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

"Dosta mi znači ovaj poziv kao kruna na dosadašnju igru u prvenstvu BiH. Nadam se da ću uspjeti da opravdam povjerenje selektora i na kraju se nađem na spisku putnika u Mađarsku i Slovačku, ali iskreno mislim da će biti jako teško. Posebno, jer ima dosta igrača koji su tu već duže na mojoj poziciji", rekao je Knežević.

Za razliku od njih dvojice, Luka Perić je već duže vrijeme među "zmajevima", ali je posebno istakao da su pozivi četvorici igrača Borca m:tel velika stvar za banjalučki klub, koji ove sezone u Premijer ligi BiH "gazi sve redom".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Pa iskreno, velika je čast za naš klub sa obzirom da na ovom spisku imamo četiri igrača iz ekipe. Ne želim da prognoziram moj eventualni odlazak na Evropsko prvenstvo, moje je da treniram i da se nametnem selektoru u što većoj mjeri, a naravno da mi mi značilo da odem, baš kao što bi mnogo značilo i klubu kada bi barem jedan rukometaš otišao na EP", rekao je desnokrilni rukometaš banjalučkog kluba.

Lijevi bek Marko Lukić je prezadovoljan zbog poziva, posebno jer se nedavno vratio na teren nakon teške povrede.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Veliki uspjeh je dobiti poziv za reprezentaciju. Svakom igraču je to cilj. Na spisku smo nas četvorica iz Borca m:tel, što je došlo kao plod dobrih rezultata i dobre igre od početka sezone. Što se mene lično tiče, zadovoljan sam kako se stvari odvijaju od početka polusezone, izlazim iz teške povrede i mogu da kažem da sam i premašio neka svoja očekivanja. Nadam se samo da ćemo nastaviti sa dobrim partijama, a odlazak na EP bi bio veliki uspjeh. Trenutno ne razmišljam toliko o tome već sam skoncentrisan na zavrsnicu polusezone u prvenstvu BiH", podvukao je Lukić.

Evropsko prvenstvo održaće se od 13. do 30. januara u Mađarskoj i Slovačkoj, a "zmajevi" će nastupiti po drugi put. Nadamo se i sa nekim od rukometaša banjalučkog kluba, koji je u dosadašnjem dijelu Premijer lige BiH jedini neporaženi tim.