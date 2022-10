"Možda je ovo i dobro!" Trener Borca m:tel o greškama na kraju i šok-završnici: Neka vide da može i sa dva igrača manje!

Mirko Mikić obratio se novinarima nakon dramatične završnice derbija sa Konjuhom.

Dramatično je bilo u Boriku, u derbiju šestog kola rukometne Premijer lige BiH!

Borac m:tel je u posljednji minut duela sa Konjuhom ušao uz prednost od dva gola (26:24), ali potom napravio dvije greške u fazi napada, prouzrokovane presingom tima iz Živinica.

Da stvar bude još teža po crveno-plave, posljednji napad u kojem su gosti tražili izjednačenje morali su da odbrane sa dva igrača manje, ali su na kraju uspjeli u tome i uknjižili novi, treći domaći trijumf.

"Mislim da nismo odigrali kako treba da igramo, posebno u prvom poluvremenu. Primili smo 16 golova, iako to nije djelovalo toliko loše obzirom na rotaciju sa kojom raspolažemo. Mislim da smo ih na tri razlike održali u životu našim greškama, glupostima. Konkretno, neke stvari koje smo radili na treningu, u taktičkoj pripremi utakmice, to smo dopustili i to je neoprostivo, a posebno kod nekih iskusnijih igrača koji su pravili te greške", rekao je trener Borca m:tel Mirko Mikić nakon utakmice, osvrnuvši se na dramatičnu završnicu.

"Sad smo malo razgovaralli, stručni štab i igrači, neposredno nakon završetka. Obzirom da imamo loš start i da nam fali par igrača, da smo poprilično mladi i neiskusni, možda i nije loše ovo što se desilo, da se gube dvije lopte za 30 sekundi, da igrači vide da se može i ovako, sa dva igrača manje, da osjete iskustvo tog presinga. Nama su dvije lopte izgubila dva igrača koja su 2004. godište, to je nešto što ću uvijek tolerisati. Više volim da i oni pogriješe nego iskusni igrači", istakao je strateg banjalučkog premijerligaša.

Jedan od junaka pobjede bio je i mladi čuvar mreže Berin Brkić, koji je upisao 15 intervencija.

"Kao i svaka naša utakmica, bilo je napeto od početka do kraja. Mislim da smo to mogli da očekujemo, tako smo se i pripremali. Smatram da na kraju rezultat nije realan, u odnosu na naš kvalitet. Ipak, na kraju smo se izborili, držali smo taj fokus i rezultat je to pokazao", istakao je Brkić.