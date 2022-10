Ovako ni Šumaher nije osvajao titule: Šampion oborio čuveni rekord Formule 1! Hamilton i Mercedes napravili kobnu grešku

Maks Ferstapen pobijedio i u Meksiku i nastavio svoju nevjerovatnu sezonu

Holandski as Maks Ferstapen, novi-stari šampion Formule 1 oborio je rekord u broju ostvarenih pobjeda u jednoj sezoni. On je trijumfom u Meksiko Sitiju ostvario 14. trijumf u 20 trka ove sezone. As Red Bula bez problema je trijumfovao ispred Luisa Hamiltona iz Mercedesa, koji je bio drugi, i uspjehom za pamćenje ispisao novu stranicu istorije "najbržeg cirkusa". Do ovog vikenda, rekord su držali Mihael Šumaher i Sebastijan Fetel, sa po 13 pobjeda.

Ferstapen je počeo na "mekim" gumama i uradio je ono što malo prvoplasiranih na startu uspije u Meksiku - zadržao je vođstvo poslije prvog krivine. Uprkos Hamiltonovim naletima i konstantnom pritisku, šampion je svoj Red Bul odvezao na promjenu guma u 25 krugu, a onda je do izražaja došla i odlična taktika njegovog tima. Holanđanin je nastavio na srednje tvrdim gumama, dok je Mercedesov as produžio na tvrdim i to nije bio dobar izbor, pa je počeo da gubi dah za prvakom. "Možda ovo nije bio dobar izbor guma", rekao je Mercedesov šef Toto Volf.

Dok je Ferstapen pobjednički slavio iz bolida, trećeplasirani je kroz cilj prošao njegov kolega iz Red Bula Serhio Perez, a četvrtoplasirani je bio Džordž Rasel iz Mercedesa. Holanđanin će u preostale dvije trke imati šansu da dodatno poveća rekordnu letvicu nekim novim šampionima. Naredna će biti vožena u Sao Paulu, a sezona će biti završena u Abu Dabiju, u nedjelju 20. novembra.