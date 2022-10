Kako je Red Bul prekoračio budžet i dobio kaznu? Šef tima se oglasio: Dali smo 1,4 miliona na hranu i piće!

Kristijan Honer, šef Red Bula pokušao je da objasni zašto je njegov tim novčano kažnjen.

Maks Ferstapen neće izgubiti titulu u Formuli 1 zbog toga što je Red Bul prekoračio dozvoljeni budžet, ali je tim žestoko novčano kažnjen, moraće da plati oko sedam miliona funti. Odlučili su da ne ulažu žalbu, prihvatili su kaznu, a poslije svega se oglasio i šef ekipe Kristijan Horner koji je kao razlog naveo - hranu i piće.

Zvuči kao šala, ali nije. Prema njegovom objašnjenju Red Bul je prekoračenje od 1,4 miliona funti potrošio na te dvije stvari... "Ketering je nešto što je uvijek unaprijed omogućeno u našoj grupi i to je korist rada u Red Bulu. Besplatna hrana i piće uvijek su tu. Zato smo na to gledali drugačije i isključili smo kao trošak iz godišnjeg budžeta. FIA nije na to gledala tako i uračunala je hranu u godišnji budžet i cjelokupan račun. Tako da smo potrošili 1,4 miliona na to", rekao je Horner.

Prema njegovom pojašnjenju, nije to jedina stavka koja je uticala na to da cifra na kraju bude uvećana. "Naši zaposleni uvijek su imali podršku, pa smo tako plaćali zdravstveno osiguranje i bolovanja ljudi i to ćemo nastaviti da radimo i u budućnosti. Neke stvari mogu očigledno da se tumače na različite načine", zaključio je Horner.

