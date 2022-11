"Oni su zvijezda vodilja svim sportistima!" Banjalučki karatisti se vratili sa SP i kući donijeli dvije medalje!

Pavle Dujaković i Luka Pejić oduševili su javnost ostvarenim rezultatima na prvenstvu svijeta koje je održano u Turskoj.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Karatisti banjalučke Energije Pavle Dujaković i Luka Pejić vratili su se sa medaljama oko vrata sa Svjetskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore, koje je održano u Turskoj.

Dujaković je stigao do srebra u kategoriji mlađih seniora do 60 kilograma,dok je Pejić osvojio bronzanu medalju ukategoriji juniora do 61 kilograma.

Povodom ovih sjajnih rezultata, udvorani "Borik" upriličena je konferencija za novinare, kojima se prvi obratio Branko Derajić,osnivač banjalučkog kluba.

"Dugo godina smo sanjali, dugo godina obećavali, i evo te neke naše snove smo zajedno i ostvarili. Ogromno je zadovoljstvo, emocije rade, mnogo je truda uloženo u sve ovo, ali kada ovakvi rezultati dođu, možemo reći da sve ono što je bilo teško ostaje iza nas i brzo se zaboravlja. Možemo da obećamo da ćemo sa istom strašću da radimo i u budućnosti, sa nekim novim mladim generacijama. Pavle, Luka i Mihajlo su odlična zvijezda vodilja kako za sve u našem klubu, tako i širom Republike Srpske, za sve sportiste koji su odlučni da postižu vrhunske rezultate", rekao je Derajić, istakavši da put ka ovim uspjesima nije bio nimalo lak, kao što neće biti ni ono što predstoji.

"Svi rezultati koje smo postigli iziskuju sigurno još više ulaganja, kako nas trenera, tako i ljudi koji vode klub, koji radimo sa ovim momcima i djevojkama u klubu. Svi znamo u kakvom vremenu živimo i sa kakvim problemima se susrećemo. Međutim, smatramo da su ovi rezultati dovoljno rekli za sebe i da će oni koji su ih ostvarili biti adekvatno ispoštovani od onih koji bi o tome trebalo da vode računa. Iskreno se nadam, i u toj nadi ću i dalje da radim, zajedno sa njima, da zajedno krčimo puteve za neke nove medalje. Dujaković kroz pola godine ulazi u seniorsku konkurenciju, gdje sa sigurnošću možemo da očekujemo neku od medalja. Možemo da kažemo da će sigurno da se kvalifikacuje za Evropsko prvenstvo. Međutim, ono što Svjetska karate federacija nalaže u narednom periodu je da samo prvih 30 karatista iz kategorije na svjetskoj rang-listi može da učestvuje na svjetskim prvenstvima. To za nas predstavlja ogroman problem jer da bismo bili među prvih 30, moramo da učestvujemo na većini Premijer liga i ligama serije A. Ta takmičenja se odvijaju na svim meridijanima zemaljske kugle i sigurno cijena odlaska na takva takmičenja nije mala. Zato još jednom podvlačim, moramo znati da li želimo da u Banjaluci i Republici Srpskoj stasavaju vrhunski sportisti, da ih pratimo i podržavamo, ili će kao i mnogi prije, i ovi dragulji karate sporta, ali i sporta uopšte, negdje da se izgube, na raskrsnici kada dolaze u situaciju da odlučuju o životu, perspektivi i onome od čega će živjeti."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Pavle Dujaković istakao je da je ovo najveći rezultat u njegovoj karijeri.

"Takođe, ovo je i najveća medalja koja je došla u Banjaluku i Republiku Srpsku kada je riječ o karateu. Još uvijek rade emocije, još uvijek Luka i ja nismo svjesni koliko veliku stvar smo napravili. Nemamo vremena ni za slavlje, Luka sutra (srijeda) ide na Balkansko prvenstvo, ali ćemo obilježiti svakako u najboljem svjetlu", rekao je Dujaković, podvukavši da smatra da je spreman za nastupe u seniorskoj konkurenciji.

"Najteži period je bio od moje 18. godine jer sam uporedo radio i seniorsku i kategoriju mlađih seniora, u kojoj sam napravio ove rezultate. Sredinom sljedeće godine izlazim iz mlađih seniora. Već imam iskustva u seniorskoj konkurenciji, nastupe na evropskim i svjetskim prvenstvima, tako da se sigurno jednog dana može očekivati evropska ili svjetska medalja."

U ovoj godini Dujaković je osvojio evropsko i svjetsko srebro za mlađe seniore, balkansko seniorsko zlato, a upisao je i nastup na Mediteranskim igrama, gdje je bio petoplasirani.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Koliko je teško održavati taj nivo forme?

"To sve iziskuje veliku posvećenost i tu sam dužan da se zahvalim trenerima koji su tu 24 sata uz mene, kako trenerima karatea, tako i kondicionom treneru. Bilo je stvarno naporno, u dva mjeseca sam odradio tri vrhunska takmičenja. Radio sam seniorsko Evropsko prvenstvo gdje sam nažalost izgubio u drugom kolu, poslije toga sam imao seniorsko Balkansko prvenstvo gdje sam osvojio zlatnu medalju, odmah poslije toga je bilo Evropsko prvenstvo za mlađe seniore gdje sam se okitio srebrnom medaljom. Čim sam došao u Banjaluku,odmah sam otišao na Mediteranske igre gdje sam bio peti. Poslije toga je bilo svega par dana da se odmorim i odmah su krenule pripreme za ovo Svjetsko prvenstvo, tako da smo ovu godinu odradili maksimalno. Nisam osjećao pritisak da nešto moram, na početku godine sam znao da ću odraditi ovakav broj takmičenja. Bilo je nekih razmišljanja 'šta ako se ne uzme medalja', ali to se desilo svega par puta. Većinom je pozitivna atmosfera oko nas, tako da sam zadovoljan."

Ovo je najveći rezultat u karijeri i Luki Pejiću, koji je takođe odradio pet iscrpljujućih mečeva kako bi doša do odličja.

"Ovo je sigurno najveći rezultat, kako moj, tako i Karate kluba Energija i karate sporta u Republici Srpskoj. Bilo je jako teško na ovom prvenstvu, mečevi su bili jako zahtjevni. Imao sam pet jako teških mečeva. Izgubio sam u polufinalu, ali to mi je dalo priliku da radim meč za bronzanu medalju. Radio sam sa predstavnikom Crne Gore, rezultat je bio 1:1, ali zbog prednosti prvog poena sam pobijedio i osvojio medalju. Utisci se još nisu slegli, ovo je stvarno veliki rezultat i želio bih da se zahvalim svima koji su pratili i podržavali naš rad i koji su navijali za nas, ali i sparing-partnerima i kolegama iz kluba i reprezentacije koji su nam pomagali da se spremimo za ovo prvenstvo."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Predstoji Balkansko prvenstvo, koliko je teško naći motivaciju nakon ovakvih uspjeha?

"Nakon evropske i svjetske medalje teško je naći motivaciju, ali svakako da ovu godinu želim da završim sa tom medaljom i da kompletiram jer sam donio medalju sa državnog, evropskog i svjetskog prvenstva."

Trener Karate kluba Energija Boris Popović napomenuo je da prvi put u životu osjeća energiju dočeka kakav zaslužuju pravi sportisti.

"Ovakvu konferenciju za štampu nisam doživio iako su i prethodne generacije u karate sportu pravile vrhunske rezultate. Međutim, mogu da kažem da otkako je karate postao olimpijski sport, od 2016. godine, ovo je sigurno najveći rezultat karatista na našim prostorima", rekao je Popović, dotakavši se rang-liste i plasmana Dujakovića i Pejića.

"Pavle je pao zajedno mjesto i trenutno je drugi karatista svijeta u svom uzrastu, dok se Luka probio na listi i poslije prelaska u juniore osvanuo je na odličnom drugom mjestu. Nadam se da će do kraja godine biti i prvi, a Pavla čeka Evropsko prvenstvo sljedećeg februara u Kipru i nadam se da tu ponovo može da se vrati na to prvo mjesto."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Popović je podvukao da ovi rezultati ne bi došli bez timskog rada.

"Mi kad smo stvarali tim ljudi i kad smo osjetili da nam treba podrška ljudi sa strane, obratili smo se Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, kao i Institutu za sport. Tražili smo adekvatne ljude da nam pomognu, da što bolje pripremimo naše sportiste na fizičkom planu. Profesor Nikola Grahovac nam se pridružio prije četiri godine i pod njegovom palicom naši karatisti rade fizičke pripreme. Na meni, Branku i treneru Nikoli ostalo je dase posvetimo toj tehničko-taktičkoj pripremi. Od ove godine, imamo i psihologa u timu, to je profesor Duško Lepir i zahvaljujemo se i njemu. Toje tim ljudi bez kojeg naši takmičari ne bi mogli da funkcionišu."

Popović očekuje da će za ovakve uspjehe i podvige sluha imati nadležne institucije, navodeći primjere sa kakvim velesilama su se banjalučki karatisti susretali.

"Nadam se da će nadležni da shvate koliko je truda uloženo kako bismo zadržali ove sportiste jer oni su sigurno zvijezda vodilja svim sportistima u Republici Srpskoj, da se može napraviti rezultat pored velesila sa kojima smo se susretali na ovom prvenstvu. Luka Pejić je, na primjer, radio borbu protiv takmičara iz Saudijske Arabije. Kad to kažemo, djeluje kao nepoznanica, ali prošle godine je takmičar iz Saudijske Arabije na Olimpijskim igrama radio finalnu borbu. Nije osvojio zlato, stigao je do srebra, a država mu je dala milion i po dolara zatu medalju. Reći ću sad da Luka za evropsku medalju nije nagrađen nijednom konvertibilnom markom i radiprotiv takvog takmičara. Pavle je radio borbu protiv Japanca, predstavnika zemlje koja je rodonačelnik karatea. Pavle ga je pobijedio,išao je na Iranca, tu sam nazvao kolegu Branka i rekao: 'Mi smo svoje odradili!' 2014, 2015. i 2018. godine karatisti iz Irana su seniorski prvaci svijeta, to nijedna sila u karate sportu nije uradila, tako da sam znao sa kim se susrećemo. Rekao sam da smo svoje odradili sa ta prva tri meča, ali Pavle me je demantovao. Bio je vrhunski spreman, pobijedio je ne samo Iranca već i Egipćanina, isto tako predstavnika jedne karate velesile, poput onih u Evropi kao što su Španija, Italija,Francuska... Za nas je ispunjenje snova da se nađemo u polufinalima ili finalima sa takvim zemljama. Znalismodasmo dobri, ali sad smo ispunili sve naše snove."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Pomenuo je Popović i uslove u kojima karatisti sada rade, za koje kaže da su gori nego u njegovo vrijeme.

"Ja dok sam se takmičio, bilo mi je plaćeno sve. Sad je sve spalo na roditelje, klub, reći ću da od Saveza nemamo podršku. Na tome mora da se poradi. Ovu konferenciju za štampu nije trebalo da pravi klub nego Karate savez Republike Srpske, ali ako neko za godinu dana dadne Pavlu za odlazak na evropska i svjetska takmičenja 500 maraka, onda smatram da Savez tu nema šta da učestvuje. Ovo je samo naš rad, roditelja i ljudi koji nas podržavaju. Žao mi je što je tako, puno novca je uloženo. Ove godine je samo u Pavla uloženo između 15.000 i 20.000 maraka,od maja,od odlaska na pripreme za Evropsko prvenstvo."

I pored svih problema, Popović vjeruje, kao i sam Dujaković, da je Pavle spreman za seniorske borbe.

"Na Svjetskom prvenstvu u Dubaiju izgubio je u trećem kolu od predstavnika Japana, a godinu prije je u drugom kolu pobijedio Emila Pavlova, koji je bio seniorski prvak Evrope i koji je ikona sporta u Sjevernoj Makedoniji. Samim tim porazom od Pavla, on nije uspio da ode na Olimpijske igre. Taj poraz mu je bio presudan i mi smo već tad vidjeli da Pavle može da se nosi sa najboljim svjetskim karatistima. To je dokazao i na Mediteranskim igrama, gdje je prvi sa svjetske rang-liste, Italijan Anđelo Krešenzo, završio iza njega. To sve govori da imamo čemu da se nadamo u seniorskom karateu. Pavle je trenutno 102. na seniorskoj rang-listi, a bili smo došli do 63. mjesta. Ne može da nastupi na Premijer ligama, ali može na turnirima serije A. Tu je manje bodovanje, ali možemo da se podignemo do nekog nivoa da uđe u Top 50 i onda da nastupimo na tim Premijer ligama, kako bismo sakupljali bodove. Međutim, turnir serije A je sada u Indoneziji. Mi nemamo šanse da odemo tamo, ali u januaru će biti u Atini i nadamo se da ćemo tu uspjeti da obezbijedimo sredstva da nastupimo."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Sedmoj sili" se obratio i karatista Mihajlo Stanić, čestitavši prijateljima na ostvarenim rezultatima.

"Oni su naša zvijezda vodilja, kako meni, tako i kolegama iz kluba. Hvala njima što su podržavali kako mene, tako i sve u reprezentaciji BiH. Zahvalio bih se i trenerima koji su nas gurali do ovog svjetskog prvenstva. Mene i Luku za dva dana očekuje Balkansko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore. Očekujemo nove uspjehe, pogotovo za Luku da kompletira godinu sa vrhunskim rezultatima. I ja očekujem jednu od medalja, pogotovo jer sam ove godine prešao u mlađe seniore", zaključio je Stanić.

