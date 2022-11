Izbor najboljeg sportiste u BiH: Žiri usvojio šire liste kandidata

Stručni žiri 22. po redu Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine, manifestacije u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio televizije BiH, kojim ove godine predsjedava Nikola Nikić, na sjednici u Sarajevu usvojio je šire liste kandidata u svih 12 konkurencija

prenosi Anadolija.

Već s prve sjednice poslana je jednoglasna i snažna poruka da i ove godine neće biti odstupanja u profesionalnom i odgovornom pristupu u načinu odlučivanja pri izboru najboljih pojedinaca i sportskih kolektiva.

"Nisam baš neki govornik. Drago mi je što ste me predložili i velika čast mi je što sam na čelu ovog žirija. Nadam se da ćemo izabrati najbolje i one koji to zaslužuju svojim radom, zalaganjem i rezultatima. Vjerujem da će proteći sve u redu i po planu i da ćemo ponovo proglasiti najbolje", rekao je predsjednik žirija i nekadašnji legendarni fudbaler Nikola Nikić.

Za najboljeg sportistu u godini na izmaku konkuriše 15 kandidata: Strahinja Erić (ski trčanje), Dušan Mačkić (kajak/kanu), Mesud Pezer (atletika), Nedžad Husić (tekvando), Vedad Karić (biciklizam), Husein Selimović (biciklizam), Mirza Nikolajev (sankanje), Edin Džeko (fudbal), Nemanja Bilbija (fudbal), Jusuf Nurkić (košarka), Džanan Musa (košarka), Pavle Dujaković, Hamza Turulja (karate) te Sejfo Šehović i Farik Muhić (powerlifting).

U konkurenciji za najbolju sportistkinju BiH uvršteno je 13 kandidatkinja, a to su: Petra Ždero (tekvando), Jelena Gajić (atletika), Amina Mašić (dizanje tegova), Nejra Sipović (karate), Stefani Krešić (karate), Larisa Cerić, Aleksandra Samardžić (džudo), Lana Pudar (plivanje), Lejla Njemčević (biciklizam), Džonkel Džons (košarka), Dajana Bošković (odbojka), Elvedina Muzaferija (alpsko skijanje) i Amira Lizde (powerlifting).

Razmatrani su i prijedlozi za najbolju ekipu, odnosno najboljeg trenera u 2022. godini. U konkurenciji za najbolji sportski kolektiv uvršteno je devet timova: Ženska odbojkaška reprezentacija BiH, Dejvis kup reprezentacija BiH, FK Velež, HŠK Zrinjski, Ženska košarkaška reprezentacija BiH, Muška košarkaška reprezentacija BiH, ŽFK SFK 2000 Sarajevo, KK Igokea i AK Sarajevo.

Na široj listi za najboljeg trenera nalaze se: Haris Husić (tekvando), Ivajlo Petev (fudbal), Ifet Mahmutović (sjedeća odbojka), Mehmed Skender (atletika), Goran Grahovac, Alena Ćemalović (plivanje), Asmer Šeta, Zijad Sipović, Branko Derajić (karate), Amar Njemčević (biciklizam), Goran Lojo (košarka), Stevan Ljubičić (odbojka), Sergej Jakirović (fudbal), Feđa Dudić (fudbal) i Samira Hurem (fudbal).

Kandidatkinje za najperspektiviju sportistkinju BiH su: Jana Đerić (kik boks), Emina Sipović (karate), Dragana Matić (biciklizam), Marija Jokić (tekvando), Emina Omanović (atletika), Tea Kovačević (tenis), Dunja Vukšić (boks), Merjema Kišić (odbojka). Kandidati za najperspektivnijeg sportistu su: Luka Pejić, Anes Ćehajić, Emel Ljubuškić (biciklizam), Stefan Maksimović (rukomet) i Hamza Muharemović (atletika).

Usvojene su i liste za priznanja za životno djelo, nagrade za razvoj sporta, fer-plej - sportski uzor, najbolji sportista za osobe s invaliditetom, najbolja ekipa u sportu osoba s invaliditetom i nagrada publike.

Naredna sjednica žirija biće održana 17. novembra u Banjaluci, kada će liste nominovanih u svih 12 konkurencija biti reducirane.

Svečana manifestacija proglašenja najboljih sportista BiH u 2022. godini biće održana 23. decembra u Kongresnoj dvorani hotela "Holiday" u Sarajevu s početkom u 20 časova. Partner Izbora sportiste BiH je Olimpijski komitet BiH. Snažnu podršku pruža i Ministarstvo civilnih poslova BiH. Na portalu "Nezavisnih novina" (www.nezavisne.com) uskoro će početi i glasanje za nagradu publike.