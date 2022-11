Borac gubio u Boriku, Kamenica planirao iznenađenje, ali su Banjalučani upisali četvrti trijumf!

Crveno-plavi gubili četiri razlike u prvom poluvremenu, ali su se na kraju ipak radovali.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometaši Borca m:tel upisali su i četvrti trijumf ove sezone pošto su na svom terenu savladali Goražde rezultatom 32:29.

Ekipa Mirka Mikića gubila je četiri razlike u prvom poluvremenu, ali je u nastavku stigla do preokreta i pobjede u osmom kolu PLBIH, nakon koje ima četiri pobjede i četiri poraza.

Krajem prvog poluvremena uspio je Borac da smanji na 17:16, a nakon što su preokrenuli na 18:17 početkom nastavka Banjalučani su sve držali u svojim rukama i do finiša meča bili u vođstvu.

Momić sa osam i Nježić sa sedam golova predvodili su Borac do pobjede, dok su Kalamanda i Draganić postigli po pet.

Kod gostiju Harunj Đana je bio dvocifren, ali ni 10 njegovih golova nije pomoglo Goraždu da stigne bar do boda u banjalučkom Boriku.

"Teška utakmica i izuzetno loše otvaranje za razliku od nedjeljne evropske utakmice u kojoj smo bili dobri svih 60 minuta. Ovdje smo strašno loše otvorili, vrlo rano smo potrošili tajm aute i nismo imali ideju u napadu, odnosno oni su se dobro spremili. Čestitam im na otporu, mi nismo igrali onako kako treba da igramo i potrudićemo se da to popravimo“, rekao je trener Borca Mirko Mikić.

Njegovu ekipu očekuje duel protiv Sloge u subotu.

"Igračima stalno pričam da nećemo imati laku utakmicu do kraja szeone i moraju da budu spremni na borbu do posljednjeg trentuka. Nadam se da ćemo uspjeti vezati tri pobjede i dobiti dodatno na samopouzdanju pred početka prvenstva", rekao je Mikić.

"Dosta teže je bilo nego što smo očekivali. Poslije dobre igre koju smo pružili protiv Slovenaca htjeli smo da to ponovimo i danas, prije svega agresivnost i trčanje, ali nismo dobro otvorili i ekipa Goražda nam u stvari nije to dozvolilia. Oni su odigrali dobro u nekim segmentima, čak smo im dozvolili da budu na tri razlike čini mi se u prvom poluvremenu, ali uspjeli smo da se saberemo. U drugom poluvremenu nakon što smo poveli tri razlike nije bilo većih problema“, dodao je Vlado Draganić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Trener Goražda Kasim Kamenica priznao je da je priželjkivao mnogo bolji rezultat.

"Moram iskren biti pripremali smo se da dođemo da iznenadimo Borac, s obzirom na sve njihove probleme i to što su igrali teške utakmice sa slovenačkom Riko Ribnicom, međutim, teško je uvjeriti igrače da to mogu kad se boriš za opstanak, kad je fond igrača tanak, rotacija ograničena... Prvo poluvrijeme smo bili na dobrom putu, ali smo u drugom napravili dosta tehničkih grešaka, to je prije svega prouzrokovalo lagane golove Borca i to je napravilo mirniju razliku Borcu. Mislim da su i sudijski par u drugom poluvremenu promijenili kriterijum, to nije u redu, ali čestitam Borcu koji je rutinom uspio doći do pobjede. Sa ovoliko grešaka teško je iznanaditi Borac u Banjaluci", rekao je trener Goražda Kasim Kamenica.

Rukometaš Goražda Haris Jamak ocijenio je nakon utakmice da je rezultat realan.

"Čestitam ekipi Borca, prava muška utakmica. Prvo poluvrijeme u egalu, u drugom par naših ishitrenih poteza, grešaka, Borac je malo i iskoristio domaći teren. Moglo je možda i na jednu ili na drugu stranu, Ali mislim da je ovo realan rezultat", rekao je Jamak.