Novinarka postavila Đokoviću nezgodno pitanje! Novak pričao na italijanskom, pa stao: "Ne smijem to da kažem ovdje"

Novak Đoković u sjajnom raspoloženju dočekuje Završni masters u Torinu.

Izvor: Twitter/frani2312/Screenshot

Novak Đoković došao je u Torino na Završni masters i tamo je pričao na italijanskom. Sreo se i sa Nemanjom Radonjćem, a onda je u zvaničnom dijelu programa pokazao zavidno znanje ovog jezika. Za razliku od kolega pričao je sa voditeljkom Melisom na njenom maternjem jeziku i oduševio je sve. Doduše, dobio je i jedno pitanje na koje nije smio da odgovori.

Lijepa Melisa ga je pitala o njegovom navijačkom opredjeljenju, odnosno o tome što navija za Milano. "Ne znam da li smijem to da kažem ovdje sada, hajde da nastavimo dalje", sa osmijehom je rekao Novak dok su se svi ostali smijali. Đoković je u "grupi smrti" sa Stefanosom Cicipasom, Danilom Medvedevom i Andrejem Rubljovom. U drugoj grupi su Rafael Nadal, Kasper Rud, Feliks Ože-Alijasim i Tejlor Fric koji je upao poslije povlačenja Karlosa Alkaraza.

Srpski as je pokazao da pored reketa i loptice odlično barata i italijanskim. "Veliko mi je zadovoljstvo što igram ovdje, uvijek uživam kada igram u Italiji. Kada pričam na italijanskom vjerujem da se to više sviđa ljudima ovdje. Ovo je jedan od najvećih turnira u našem sportu, učestvuju najbolji igrači na planeti. U isto vrijeme je i odgovornost da se pripremiš što bolje i da dovedeš tijelo u najbolje stanje za kraj godine. Prošli put sam izgubio u polufinalu, volio bih da napravim korak dalje ove godine", izgovorio je Novak. Na fotografijama ispod pogledate i kako je sve to izgledalo:

Jedno od pitanja ticalo se obaranja rekorda kao dodatnog motiva za igranje tenisa. "Rekordi su sada dio motivacije zaista, Nadal i ja smo među starijima ovdje, ali znamo kako se oni osjećaju, bili smo i mi mladi", sa osmijehom je zaključio Đoković i stigao da nasmije i Rafu.

(MONDO)