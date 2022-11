Marjanović nakon eliminacije Borca iz CEV Čelendž kupa: Ne može bez pojačanja

Banjalučani su u novu sezonu ušli bez pojačanja, što se osjetilo na međunarodnoj sceni u dvomeču sa norveškim Vikingom iz Bergena.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučki Borac eliminisan je iz CEV Čelendž kupa. Banjalučani su u dvomeču sa Vikingom iz Bergena doživjeli dva ubjedljiva poraza, Norvežani su pokazali da su u ovom trenutnku znatno kvalitetniji tim, sa čim se složio i trener Mišo Marjanović.

Smatra da će njegov tim morati da se pojača, s obzirom da do sada nije doveo niti jednog novog igrača. U novu sezonu ušao je s igračkim kadrom iz prethodne, s tim što se standardni primač Dušan Kuzmanović oprostio od aktivnog igranja.

"Ispali smo od dosta kvalitetnijeg protivnika. Na stranu naša želja i volja, protiv boljeg se ne može. Imamo to što imamo, moramo nastaviti da radimo i jurimo što bolji rezultat u prvenstvu. Svi se pojačavaju osim nas i neće biti lako ostvariti naše ciljeve, da budemo u tri ekipe. Nešto i mi moramo mijenjati", rekao je Marjanović za "Glas Srpske".

Glatko su Banjalučani poraženi u oba meča, a Marjanović smatra da je njegov tim na terenu izgledao mnogo bolje u revanšu.

"Bili smo bolji u drugom meču, to je sigurno. Međutim velika razlika između nas i njih je servis kojim su nas držali na distanci i to je nešto s čim se naši primači nisu do sad susretali. Veliko je ovo iskustvo za moje momke, ali i mene lično", dodao je trener Borca.

"Crveno-plavi" sada se okreću domaćem prvenstvu. U srijedu će u goste aktuelnom šampionu Kaknju, koji je, nakon tri uvodna poraza u sezoni, vezao isto toliko pobjeda.

(MONDO)