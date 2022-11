Nadal poslije drugog poraza u Torinu: Nikad više neću biti onaj stari!

Rafael Nadal je već sada počeo da traži izgovore za to što vjerovatno neće biti prvi na kraju sezone, ali i za eventualni neuspjeh na Australijan openu!

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal je očajno počeo takmičenje na završnom mastersu sezone u Torinu. Na turniru na koji je došao da preuzme prvo mjesto na ATP listi od sunarodnika Karlosa Alkaraza još uvijek nije osvojio ni set i poslije dva poraza je pred ispadanjem u grupi.

Ako bi Kasper Rud protiv Tejlora Frica uspio da osvoji makar jedan set, gotova je priča za Nadala koji će ispasti u grupi bez obzira na rezultat svog posljednjeg duela.

Sada kada mu je prvo mjesto ponovo van domašaja Nadal se požalio kako nije uspio da ga se dočepa jer je igrao na premalo turnira ove sezone. Kaže da mu je teško da ostane u trci sa mlađim teniserima koji imaju mnogo više prilike da osvajaju ATP bodove.

"Nije bilo dovoljno to što sam osvojio dva grend slema, a naravno da nije kada nisam mogao da igram. Ne znam na koliko sam turnira igrao, možda 11 ili 12. a završio sam ih 9 ili 10. Teško je boriti se sa mlađima jer su tako dobri, a uz to mogu da igraju na koliko god hoće turnira. Normalno je da su u toj situaciji, jer sam i ja tu bio prije 15 godina. Karlos je odradio dobar posao i srećan sam zbog njega, veliko je to dostignuće", rekao je Nadal.

Španac je sada u seriji od četiri uzastopna poraza i sva je prilika da će sezonu završiti na drugom ili trećem mjestu na ATP list. Priznao je da nije siguran da li će se ikada vratiti na najbolji nivo!

"Mislim da nisam zaboravio da igram tenis, kako da budem jak mentalno. Samo mi je potrebno vrijeme da ponovo dobijem dobar osjećaj i samopouzdanje na terenu koje mi je potrebno da bih bio na najvećem nivou. Ali ne znam da li ću biti na tom nivou ponovo. Ono u šta ne sumnjam je da ću probati da dođem ponovo na taj nivo", zaključio je Nadal.

Na kraju je pričao i o planovima vezanim za Australijan open, na kome ćemo sada sasvim sigurno vidjeti i Novaka Đokovića!

"Šta može da se desi u Australiji? Ne znam, to je tek za mjesec i po dana. Da li mogu da dam sebi priliku da imam dobru narednu sezonu? Kao i uvijek prihvatiću izazov koji je preda mnom. U posljednjih šest mjeseci je bilo jako teško da radim i potrebno mi je više rada kako bi se oporavljao jer nisam trenirao kako treba i nisam uspijevao da se takmičim na pravi način", završio je svoje obraćanje poslije poraza od Feliksa Ože-Aljasima Rafael Nadal.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!