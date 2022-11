Trener Borca m:tel poslije dramatičnog meča u Gradačcu: Ne mogu da se otmem utisku da smo imali kvalitet za pobjedu!

"Moglo je da bude i gore, ali ne mogu se oteti utisku da smo imali kvalitet za pobjedu uz dužno poštovanje protivniku", naglasio je trener crveno-plavih.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Mirko Mikić, šef struke Borca m:tel, nije bio zadovoljan partijom svojih izabranika na gostovanju u Gradačcu u zaostaloj utakmici devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine uprkos prvom osvojenom bodu u gostima u novoj sezoni - 27:27 (14:14).

Na susretu u dvorani "Kula", Banjalučani su najvećim dijelom imali prednost od po nekoliko pogodaka, međutim, u finišu su morali da jure "minus tri", da bi nakon isteka 60. minuta imali priliku iz sedmerca da osvoje kompletan plijen, ali promašio je kapiten Miloš Nježić.

"U prvih pet-šest minuta utakmice sam stekao utisak da ćemo pobijediti sigurno, kasnije smo svojim greškama, standarne naše boljke, podlegli pritisku, publika se malo digla, ušli smo u nervozu i nekih desetak minuta igrali pod pritiskom, što nije prvi put, to nam se ponavlja od početka sezone. Moramo smo i da spašavamo bodove, a na samom kraju opet imali šansu da pobijedimo. Naravno, ostaje žal što nismo postigli taj sedmerac na isteku vremena, ali ne gledajući rezultat ne mogu biti zadovoljan kako smo se ponašali na terenu i kako smo igrali. To se ponavlja iz utakmice u utakmicu", rekao je Mikić za MONDO.

Prema njegovim riječima, za banjalučku ekipu je možda najvažniji razvoj mladih rukometaša, koji se stvaraju upravo na ovako neizvjesnim i dramatičnim utakmicama kakva je bila u Gradačcu.

"Mislim da to mora mnogo bolje, sa više sampouzdanja i koncentracije. Opet smo bez obzira na povrede imali skraćenu rotaciju zbog dekoncentracije većine nekih igrača koji su u prethodnim mečevima imali važnu ulogu, tako da je sve to neko dodatno iskustvo i nadam se da ćemo ga što prije steći kroz ovakve utakmice kako bismo konačno došli do igre kakvu želimo. Moram reći da ne želimo nešto previše već da razvijamo te igrače na pravi način, da stasavaju kroz ovako neizvjesne utakmice. Mislim i da je vrijeme za to".

Ipak, Mikić je mišljenja da je Borac m:tel u srijedu uveče bio bliži trijumfu.

"Moglo je da bude i gore, ali ne mogu se oteti utisku da smo imali kvalitet za pobjedu uz dužno poštovanje protivniku", naglasio je trener crveno-plavih.