Nebeski skok Slovenca dovoljno za prvo mjesto: Lanišek napada svjetsku titulu. ali Kubacki se ne da!

Sve je zanimljivije u generalnom plasmanu Svjetskog kupa u ski skokovima!

Vidjeli smo spektakularne skokove u njemačkom Titize Nojštatu, čak trojica skakača su nas počastila skokovima preko 140 metara, ali na kraju je Anže Lanišek došao do pobjede! On je u prvoj seriji skočio 133,5 metara, u drugoj je na to dodao 141 metar i sa 272,8 poena je bio prvi ispred vodećeg u generalnom plasmanu Davida Kubackog.