Dragan Škrbić očekuje dobar rezultat "orlova" na SP: Prethodno prvenstvo Evrope ličilo na defile, nije mjerodavno!

Proslavljeni rukometni as vjeruje da "orlovi" imaju mnogo toga da kažu na predstojećem prvenstvu svijeta, koje se igra u januaru u Poljskoj i Švedskoj.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U Banjaluci je u ponedjeljak održan 68. Izbor deset najboljih sportista Republike Srpske, a predsjednik Stručnog žirija koji je imao pune ruke posla bio je proslavljeni rukometaš Dragan Škrbić.

U razgovoru sa osvajačem dvije bronzane medalje sa Svjetskih prvenstva (1999. u Egiptu i 2001. u Francuskoj), dotakli smo se i predstojeće planetarne smotre, koja se održava u Poljskoj i Švedskoj od 12. do 29. januara.

Na ovo prvenstvo, nakon što je otkazan baraž za SP 2021, vraća se i reprezentacija Srbije, a "orlovima" će komandovati Toni Đerona, kojem će ovo biti prvo planetarno prvenstvo na klupi "orlova".

U grupnoj fazi takmičenja, srpski rukometaši igaće sa Njemačkom, Katarom i Alžirom, a Dragan Škrbić očekuje mnogo od ove smotre.

"Siguran sam da će ekipa biti na nivou da može da očekuje jedan dobar rezultat. Mislim da već imaju kontinuitet, nekoliko godina igraju zajedno. Toni je formirao ekipu još prije tri godine, koja je ista sve vrijeme. Evropsko prvenstvo, koje je bilo ove godine, kada je situacija sa koronom svela to prvenstvo na nešto što je više ličilo na defile igrača, nije bilo mjerodavno. Mislim da je ovo prvenstvo svijeta prilika da naša reprezentacija pokaže da joj je mjesto u vrhu svjetskog rukometa", rekao je Škrbić za MONDO.

Od posljednje medalje sa jednog prvenstva svijeta prošlo je više od 20 godina. Preciznije, u januaru će biti 22 otkako se tadašnja selekcija, čiji je jedan od predvodnika bio upravo Škrbić, okitila bronzanim odličjem.

Šta treba da se desi pa da srpski rukometaši kući ponovo donesu medalju sa jednog Svjetskog prvenstva?

"Iz Srbije dolaze dobri igrači, talenata ima i mislim da je potrebno upravo ono što imamo sad, a to je taj kontinuitet. Potrebno je da jedan trener duže vremena radi sa reprezentacijom, mislim da je to bitno. U moje vrijeme često se dešavala promjena trenera, poslije isto. Kontinuitet je bitna stvar, sada to postoji i nadam se da će Đerona i poslije ovog Svjetskog prvenstva nastaviti svoj posao i da će uspjeti da ostvari dobar rezultat", zaključio je Škrbić.

