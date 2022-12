Kirjos najavio dubl sa Đokovićem, a onda su se javili Amerikanci! Oni baš ne vole Srbina: Novače, ne zaboravi...

Nik Kirjos najavio je da će igrati dubl u Americi sa Novakom Đokovićem, a odmah su se javili i navijači.

Izvor: Profimedia/Alamy Live News/Juergen Hasenkopf

Novak Đoković i Nik Kirjos igraće zajedno u dublu i to u Indijan Velsu. Tako je najavio kontroverzni australijski teniser na društvenim mrežama i njegova poruka ubrzo je izazvala reakcije navijača širom svijeta. Prvenstveno ljudi u Americi koji su odmah počeli da se protive tome.

"Ako Novaku dozvole da igra u Americi, igraćemo dubl u Indijan Velsu. Da li ste spremni?", napisao je Nik na Instagramu. Kao što to obično biva, reakcije su bile različite. Veliki broj navijača se radovao tome, žele da gledaju jednog od najboljih tenisera svih vremena na terenu, ali tako ne razmišljaju svi. Prvenstveno oni koji su u Americi.

Tako su se javljali ljudi odande da upozore Novaka da ne može da uđe u zemlju, jer se nije vakcinisao protiv koronavirusa. "Obavezna vakcinacija ostaje na snazi, to važi za sve one koji dolaze u Ameriku, to je pravilo, tenis nije toliko važan za našu zemlju", napisao je jedan navijač iz Amerike. "Vidjećemo da li smo spremni za to, jer prvo Novaku treba da dozvole da uđe u zemlju", nadovezao se drugi.

Za razliku od njih, ima onih koji su pružili podršku i voljeli bi da se to dogodi. "Bilo bi baš smiješno vidjeti Nika kako se nervira i Novaka kako ga smiruje na terenu dok se smije. Spremio bih kokice, bilo bi zanimljivo kad bi igrali protiv recimo Stefanosa Cicipasa i Holgera Runea", napisao je jedan navijač, a drugi je dodao "da ne bi žalio pare za kartu da ih gleda zajedno na terenu." Za to vrijeme Novak je već stigao u Australiju i krenuće sa pripremama za prvi gred slem sezone.