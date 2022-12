Srbija ima novog selektora - zamjena ekspresno stigla! Jedan Italijan otišao, drugi došao!

Đovani Gvideti preuzeo je reprezentaciju Srbije poslije odlaska Danijelea Santarelija.

Izvor: Profimedia

Srbija ima novog selektora, Đovani Gvideti (50) preuzeće žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije. Jedan Italijan, zamijeniće drugog i to će bukvalno doći do rotacije između njih dvojice, pošto je Danijele Santareli (41) sjeo na klupu Turske, selekcije koju je do skoro vodio baš Gvideti.

Prema informacijama "Sport kluba", Gvideti je odlučio da prihvati ponudu poslije razgovora sa potpredsjednicom OSS Jelenom Nikolić i generalnim sekretarom OSS Ivanom Kneževićem i prihvatio je ponudu bez posebnih uslova. Zvanično predstavljanje biće krajem januara, kada će Gvideti doći u Beograd na meč Lige šampiona njegovog kluba Vakifbank i Crvene zvezde.

Gvideti ima dosta uspjeha u klupskoj odbojci, ali sa reprezentacijom nije uspio do sada da dođe do zlatne medalje na velikom takmičenju, ono što je Srbija do sada uspijevala u više navrata. Inače, on je oženjen turskom odbojkašicom Bahar Toksoj (34) i sa njom je dobio dijete 2016. godine.