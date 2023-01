Selektor Srbije Toni Đerona: Njemački golman je napravio razliku, ovo je bilo bolno!

Selektor reprezentacije Srbije Toni Đerona istakao je da je razočaran porazom od Njemačke ali je dodao da je rival zasluženo slavio na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Srpski rukometaši minimalno su poraženi od Nijemaca (34:33) iako su u finišu imali četiri dobre šanse da naprave preokret, ali je golman Joel Birlem u ključnim momentima bio nesavladiv.

"Prije svega čestitke igračima i stručnom štabu Njemačke na pobjedi. Bolno je izgubiti ovakvu utakmicu, ali moramo biti realni prema sebi. Drago mi je što smo uspijevali da se vratimo iz zaostatka, naročito u drugom poluvremenu, ali nismo uspjeli da preokrenemo. Uz sve to, ostali smo i bez (Predraga) Vejina, važnog igrača u rosteru, koji će vjerovatno morati da propusti narednu utakmicu, ako ne i ostatak prvenstva. Golman Njemačke je napravio razliku, imali smo dobre šanse preko pivota, krila i sedmeraca, a on je sve to branio. Njemačka je vodila tokom cijelog meča i zaslužili su ovu pobjedu", rekao je srpski selektor poslije utakmice.

Svoje viđenje susreta s Njemačkom dao je i najbolji golgeter Srbije Lazar Kukić.

"Čestitam njemačkom nacionalnom timu na pobjedi. Utakmica je bila veoma teška, naročito fizički. Borili smo se svih 60 minuta, ali to nažalost nije bilo dovoljno da dođemo do pozitivnog rezultata. Iako smo imali svoje šanse, nismo uspjeli da ih iskoristimo i Njemačka je zasluženo pobijedila”, rekao je srpski bek.

(mondo.ba)