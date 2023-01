Novak prvi put otkrio: SKORO JE ODUSTAO! Skrivao je TEŽINU povrede, malo je falilo da ne igra Australijan open

Novak Đoković je prvi put priznao da je situacija sa povredom na Australijan openu bila daleko ozbiljnija nego što se činilo.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković ima problem sa povredom i to je jasno vidljivo svakome ko je pogledao makar minut njegovog tenisa u posljednje dvije nedjelje. Počelo je u polufinalu Adelejda, nastavilo se na Australijan openu, ali i dalje Đoković "odolijeva" svemu i uspio je da stisne zube i savlada i Grigora Dimitrova za plasman u osminu finala, međutim ne djeluje pretjerano raspoloženo dok priča o tom problemu jer i dalje nije reše.

"Dobro je počelo sa povredom, onda je došlo do nekog pokreta i tu se pokvarilo, pomažu mi kreme i lijekovi, pa onda opet ne pomažu... To je rolerkoster za mene! Potrebno je mnogo energije koju trošim na to pored svega onoga što se dešava na terenu. Ali tako je, prihvatio sam to i srećan sam što mogu da igram uopšte. Kako je izgledalo prije početka turnira, mislio sam da neće biti moguće da igram", iskreno je priznao Novak Đoković koji je mislio da će možda čak morati da odustane od Australijan opena zbog probleme "zadnje lože".

"Nisam htio da se povučem jer sam čekao da vidim kako će to izgledati na turniru, pa je bilo bolje u drugom meču... Idem meč po meči i vidjeću šta me čeka!"

Đoković je rekao da je imao "božju pomoć" da prebrodi probleme sa povredom i da ne zna šta nosi naredni meč protiv talentovanog Aleksa de Minora, tenisera koji će imati podršku domaće publike, ali to ne plaši Srbina jer se sjeća i duela sa Lejtonom Hjuitom na Australijan openu.

"Stanje nije idealno i dosta je neizvjesnosti kako će se noga ponašati, nepredvidivi su uslovi na terenu, jedan pokret može da izazove probleme. Tako je bilo u nekoliko navrata, više nego i u prethodnom meču, ja ću da nastavim sa tom rutinom oporavka da ne treniram i dajem sebi prostora da se oporavim, da dođe u stanje da mogu da igram."