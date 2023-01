Britanac se oglasio poslije susreta sa doktorom koji mu je predviđao kraj karijere.

Izvor: Profimedia/Peter Dovgan/SIPA/2301211506

Endi Marej postao je ljubimac navijača na Australijan openu ovog januara, iako je ispao već u 3. kolu, u duelu protiv 25. tenisera svijeta, Roberta Bautiste Aguta. I u tom susretu svi su navijali za njega nakon njegove velike borbe sa teškim povredama kuka i operacijama, a pogotovo poslije načina na koji je dobio meč 2. kola protiv Tanasija Kokinakisa - u četiri sata ujutro.

Marej se zato oglasio na društvenim mrežama u subotu uveče po australijskom vremenu i iako sigurno umoran ostavio je poruku koja najavljuje ono što je sada već očigledno - u njemu ima još vrhunskog tenisa i boriće se za velike rezultate i u budućnosti. To je nagovijestio i ovom objavom:

"Prije dva dana sam slučajno naletio na doktora koji mi je 2017. rekao 'dobra vijest je da tvoj problem sa kukom može da bude riješen, ali je loša da nećeš moći da igraš profesionalni tenis'. Mislim da smo razbili taj mit u posljednjih pet dana. Laku noć"

Da je Marej u pravu dokazuje i to što je njegov meč protiv Kokinakisa bio najduži koji je odigrao u karijeri - trajao je čak pet sati i 45 minuta. Ako je to izdržao, ostao na nogama i još pobijedio, jasno je da nije "gotov", iako je i sam prethodnih godina bio uplašen od kraja karijere. S obzirom na takvu potrošnju, nije iznenađenje to što je Marej uspio da odigra jedan sjajan set protiv Bautiste-Aguta, kojim je izjednačio u tom meču na 1:1 pobjedivši u taj-brejku 9:7, ali je Španac potom ipak priveo meč kraju osvojivši naredna dva seta 6:3 i 6:4.

Marej odlazi na zasluženi odmor, a navijači širom svijeta će sigurno jedva čekati da ponovo vide u akciji nekadašnjeg "Broja jedan".