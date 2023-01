Za pamćenje - Endi Marej pobijedio u 4 ujutro! Cijelu noć igrao na Australijan openu: "Hajde sada svi u krevet!"

Britanac ostvario epsku pobjedu, pa otkrio šta ga još drži "u životu".

Izvor: Profimedia

Nakadašnji "Broj 1" Endi Marej ostvario je čudesnu pobjedu protiv australijskog tenisera Tanasija Kokinakisa u 2. kolu Australijan opena. Meč je završen u 4 sata ujutru u Melburnu, kada je 35-godišnji Marej trijumfalno završio peti set - 4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 7:5. Godinama "otpisivani" Britanac tek drugi put put od 2017. prošao 2. kolo grend slema. To je posljednji put uradio na Vimbldonu 2021, kada je ušao u treće kolo. Poslije niza operacija, bolnih terapija i emotivnih povrataka na teren, dok mnogi iz mjeseca u mjesec očekuju da se bivši osvajač Vimbldona i olimpijskog zlata definitivno povuče, on je i dalje u stanju da sve prijatno iznenadi..

"Oslanjam se na iskustvo i na ljubav prema igri, prema tome da se takmičim i prema poštovanju za ovaj turnir. To me tjera da idem naprijed", rekao je Marej poslije meča. U sljedećem kolu igraće protiv Španca Roberta Bautiste Aguta, koji ove zime želi da bar ponovi svoj najbolji rezultat u Australiji - plasman u četrtfinale, gdje je stigao 2019. U prvom kolu, Marej je savladao Italijana Matea Beretinija. Ko zna, možda poslije svega viđenog kraj ipak neće doći tako brzo za člana "Velike četvorke"?

"Svjestan sam da ne izgledam previše srećno kada igram, ali sam u sebi najsrećniji. Uvijek sam volio da se takmičim i uvijek sam pokazivao emocije kada sam igrao. Mnogo su me zbog toga kritikovali, ali to je ono što sam ja. Hvala vam mnogo zbog toga što ste ostali, suludo je kasno. Nije bilo potrebe da to uradite, ali je zaista pomoglo i meni i Tanasiju, stvorili ste sjajnu atmosferu. Mislim da bi sada svi trebalo da odete u krevet", nasmijao je sve odlično raspoloženi Marej.

(MONDO)