Hejteri, NOVAK IMA PORUKU ZA VAS! Pričali su da lažira povredu, a Đokoviću je dosta: Ja sam na 110 odsto! Cicipase...

Novak Đoković je poslao poruku Stefanosu Cicipasu, ali i svima onima koji su ga kritikovali da lažira poruku.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Osim malih problema na kraju prvog seta, Novak Đoković je igrao na visokom nivou protiv Tomija Pola i savladao je Amerikanca u tri seta (7:5, 6:1, 6:2), za svoje čak deseto finale na Australijan openu. Dobra vijest je da je Đoković sada zdrav zahvaljući svom fizioterapeutu Miljanu Amanoviću i misterioznoj doktorki Marijani Kovačević, tako da su konačno utihnule priče o tome da je srpski teniser "simulirao da je povrijeđen".

Poslije svega što su pisali o njemu prethodnih dana, kada su ga čak prozivali i protivnici poput Aleksa de Minora, Đoković je odlučio da pošalje moćnu poruku: "Koliko sam spreman? Perfektno se osjećam, mislim da sam na 110 odsto!"

Time je direktno poslao poruku i Stefanosu Cicipasu, kome je voditelj poslije ovih riječi Novaka Đokovića rekao da smanji zvuk na televizoru, na šta se srpski as nasmijao: "Stefanose, vidimo se za dva dana! Uložili smo mnogo sati van sezone i nedjelja da se spremimo i da bi uslovi bili kako očekujemo. Bio sam dosta puta u ovakvim situacijama u karijeri, znam kako da se nosim. Nema mnogo vremena između poena i osjetiš teške noge, ali srećan sam što sam sačuvao nerve na kraju prvog seta i srećan sam što sam prošao u još jedno finale."

Đoković je rekao da iako ima "bujnu maštu" nije ni mogao da zamisli da kada je 2008. godine podigao prvi trofej na Australijan openu, da će deceniju i po poslije toga imati priliku da to uradi deseti put. Ujedno, Đoković će se boriti i za 22. grend slem u karijeri, drugi put protiv Stefanosa Cicipasa.

Prvenstveno se nije sjećao tog meča koji su igrali 2019. godine, što nije naročito blagonaklono prihvatio Cicipas, a sada mu je Đoković ukazao poštovanje.

"Dobio sam taj meč tako da su pozitivna sjećanja, gubio sam dva seta i mislim da je to prvi put da sam se vratio u grend slem finalu. Bio je to veliki mentalni i fizički izazov. Poštujem ga mnogo, mislim da je jedan od najzanimljivijih momaka na Turu i sa frizurom, ali u nedjelju će to biti posao", zaključio je Đoković uoči meča u nedjelju u kome će se pored titule boriti i za prvo mjesto na ATP listi.