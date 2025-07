Nikola Jokić odbio novi ugovor: Denver Nagetsima je rekao ne, čeka bolju priliku

Nikola Jokić je odbio da ovog ljeta potpiše novi ugovor sa Denver Nagetsima.

Kako javljaju mediji iz Denvera Nikola Jokić neće produžiti ugovor sa svojim timom ovog ljeta. Iako je imao opciju da potpiše novi trogodišnji ugovor on je to odbio i "Denver post" navodi da do sljedećeg ljeta trostruki MVP NBA lige neće pregovarati ni sa kim.

Jokić je potpisao supermaksimalni ugovor koji mu važi do kraja sezone 2026/27, uz igračku opciju prema kojoj može da ga produži do kraja naredne sezone 2027/28. Trenutno će naredne sezone zaraditi 55.225.000 dolara, što bi mogao da podigne na čak 70.000.000 ukoliko sada stavi paraf na trogodišnju saradnju, ali on to neće uraditi.

Razlog nije odlazak iz Denvera već to što planira da naredne sezone potpiše produženje saradnje i tako uzme otprilike dodatnih 80.000.000 dolara. Nagetsi su mu na sto stavili obje ponude, a njegov tim je odabrao da sačeka još godinu dana.

Šta su rekli iz Denvera?

"Sigurno ćemo mu ponuditi novi ugovor. Nisam siguran da li će ga prihvatiti ili ne, jer ćemo mu objasniti svaki finansijski parametar koji je ide sa potpisivanjem sada i potpisivanjem kasnije. Bičemo potpuno transparentni, kao što smo i uvijek. A onda će on donijeti odluku koja je najbolja za njega i njegovu porodicu i mi ćemo je podržati", rekao je prvi čovjek Denvera Džon Krenke.

Kakva je situacija sa Jokićem?

Iskusni centar ima 30 godina i iako nije osvojio MVP trofej imao je najbolju sezonu u karijeri. Prosječno je bilježio 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencija po meču. Što se Denvera tiče Nagetsi su ispali u drugoj rundi plej-ofa, ali djeluje kao da sada imaju mnogo bolji tim. Trejdovali su za Kema Džonsona i Jonasa Valanlčijunasa, potpisali su Brusa Brauna i Tima Hardaveja, a vidjećemo da li je to kraj.