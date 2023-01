Poznati sportista ljubi dvije ljepotice istovremeno: Smuvao manekenku, pa zajedno našli djevojku i to na Evroviziji!

Najčudnija ljubavna priča u svijetu sporta, a uspio je slavni bokser Dejvid Hej da se dotakne i estrade jer mu je jedna od djevojaka veoma poznata pjevačica.

Legendarni bokser Dejvid Hej nalazi se u centru pažnje britanskih medija! Ovaj sportista je već gotovo pet godina u penziji, ali je uspio da skrene pažnju na sebe. Naravno, nije riječ o sportu već o njegovom ljubavnom životu koji trenutno ima jednu veoma zanimljivu epizodu - Hej istovremeno živi sa dvije veoma atraktivne djevojke!

Za ovaj slučaj saznalo se preko društvenih mreža i to u posljednjih nekoliko nedjelja. Dejvid Hej je na svoj Instagram profil postavio nekoliko zajedničkih fotografija, a i njegove izabranice Una i Sijan su podijelile fotografija trojke koja očigledno vodi jednu od najzanimljivijih sportsko-estradnih veza na svijetu.

Na društvenim mrežama mogli smo da vidimo njihovu zajedničku fotografiju iz bazena u Maroku, zatim kako sjede za istim stolom pred doček 2023. godine, ali i fotografije iz svakodnevnog života. Između ostalog tu je i jedna slika na kojoj je Dejvid Hej go do pojasa, a njegove izabranice stoje pored njega u kupaćim kostimima, iako on tvrdi da takve stvari ne želi u javnosti. Ovako izgleda Una, pjevačica i TV lice, jedna od djevojaka Dejvida Heja:

"Volim da svoj privatni život držim daleko od javnosti. malo sam dopustio ljudima da uđu u njega kroz društvene mreže, ali ono što iza zatvorenih vrata radim tiče se samo mene i djevojaka koje su umiješane. Ne želim da ulazim u sve to", izjavio je Dejvid i tako praktično potvrdio priče o ljubavnom trouglu. U prilog tome govore i druge informacije do kojih su došli britanski mediji.

Navodno su Dejvid i Sijan zajedno odlučili da "začine" život i preko aplikacije "Raya" koja je neka vrsta "tindera" za upoznavanje poznatih ličnosti stupili su u kontakt sa Unom Hili. Oboje su procijenili da bi djevojka iz Irske mogla da bude idealan kandidat za njihovu vezu, pa je ovaj neobičan trio riješio da započne neobičnu avanturu. Ovo je Sijan, manekenka i dugogodišnja partnerka Dejvida Heja:

Inače, obje devojke Dejvida Heja su poznate široj javnosti. Sijan se bavi manekenstvom i sebi gradi karijeru u modnoj industriji, dok je Una pjevačica. Ona je svojevremeno bila članica britanske grupe "The Saturdays", a u duetu sa Brajanom Kenedijem predstavljala je Irsku na Evroviziji 2006. godine. Uporedo sa muzičkom karijerom ona je postala poznato TV lice, prvo kao sudija u muzičkim takmičenjima, a zatim i kao voditeljka nekoliko emisija.

