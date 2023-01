Ukrajinac se javio s ratišta - opet proziva Đokovića! Reagovao na Srđanove riječi: "Zašto ćutite, recite to navijačima!"

Aleksandar Dolgoplov komentarisao je situaciju oko Srđana Đokovića na Australijan openu.

Izvor: Instagram/alexdolgopolov/Screenshot/MONDO/Uroš Arsić

Novak Đoković ide po 10. titulu na Australijan openu, ali prije finala sa Stefanosom Cicipasom nastavlja se priča o Srđanu Đokoviću. Fotografije sa fanovima i dešavanja u Melburnu prebacili su pažnju na Novakovog oca, pa se sad tim povodom sa ratišta oglasio ukrajinski teniser Aleksandar Dolgopolov.

Prije nekoliko dana je tražio da se "Srđan Đoković izbaci sa turnira", a sada se ponovo javio. Prokomentarisao je pisanje novinara "Njujork Tajmsa" Kristofera Klerija koji je citirao Srđanovo saopštenje i objasnio da je "porodica Đoković protiv rata i da je sve pogrešno shvaćeno i da je on samo prolazio pored fanova sa kojima se slikao."

Na to je reagovao Dolgopolov. "Bilo bi lijepo da je to istina. Takođe, bilo bi logično da zamole svoje navijače da javno nose majice sa slovom 'Z', Putinovim likom i da ne unose ruske zastave na njihove mečeve, ako je to tačno. Sa tim znakovima se pruža podrška ratu, ali takve riječi od njih ne dopiru, nažalost. Jedini krivac za ovaj rat je Rusija i malo manje Bjelorusija i to svima treba da bude jasno. Rat će se završiti sigurno, samo je pitanje koliko ljudi će umrijeti dok se to ne desi", poručio je Dolgopolov.

(MONDO)