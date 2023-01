NOVAK JE OPET "BROJ 1" I EVO DO KAD SIGURNO VLADA! Jednog Španca je stigao, a drugog prestigao - ovako sad izgleda lista

Đoković je ponovo na čelu ATP liste.

Izvor: Profimedia

Poslije osvajanja Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, Novak Đoković je ponovo prvi teniser svijeta i na ATP listi, koja će biti objavljena sutra, imaće 7.070 poena, 340 više od Španca Karlosa Alkaraza.

Stefanos Cicipas je zahvaljući plasmanu u finale napredovao jednu poziciju i sada je treći sa 6195 poena, dok je Kasper Rud sa trećeg pao na četvrto mjesto i ima 5765 poena.

Andreju Rubljovu je učešće u četvrtfinalu Melburna obezbijedilo proboj sa šestog na peto mesto, a imaće 4200 poena, dok je prošlogodišnji osvajač Melburna Rafael Nadal izgubio 1955 poena i pao je na šestu poziciju sa 385 poena manje od Rubljova. U prvih 10 su još Feliks Ože Alijasim, Tejlor Fric, Holger Rune i Hubert Hurkač.

Đoković će na prvoj poziciji najvjerovatnije ostati do marta, kada su u Indijan Velsu i Majamiju na programu prvi ovogodišnji turniri masters serije. Pošto na njima nije igrao prošle godine, on neće gubiti poene, ali najvaerovatnije neće imati priliku ni da ih dodatno uveća, jer SAD nisu ukinule zabranu ulaska nevakcinisanim osobama, pa će to biti prilika za njegove najbliže pratioce da ga preteknu.