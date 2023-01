TO ŠTO SU ĐOKOVIĆU RADILI POLITIČARI JE MORBIDNO! Novakov teniski otac: Meni se duša ispunila, najveći je ikad!

Legendarni teniski stručnjak Nikola Pilić, na čijoj akademiji je počeo Novak Đoković, komentarisao je njegovu titulu na Australijan openu.

Izvor: MN PRESS

Dok iz Australije pokušavaju da objasne da "postoje razlozi" zbog kojih Novak Đoković nije najveći teniser svih vremena, nekadašnji trener srpskog asa Nikola Pilić sa ponosom poručuje da oko toga nema dileme. Pilić je poručio da o tome govore brojke i da to kaže potpuno objektivno, bez ikakve trunke subjektivnosti, dodajući da mu se "duša ispunila" jer je to Đoković pokazao pred čitavim svijetom.

"Ono što je Novak napravio je grandiozno posebno zbog onoga što su mu radili morbidne stvari prošle godine tokom deportacije, tih ružnih 11 dana. To što je napravio je nevjerovatno i užasno je želio da dođe do pehara, iako je imao povredu, pa je pokazao da je najbolji na tom terenu u Melburnu", rekao je Pilić i osvrnuo se na nikad emotivniju proslavu titule Novaka Đokovića koji je jecao u zagrljaju porodice: "To što mu se dogodilo je eksplozija emocija, a samo je dokazao da je najbolji igrač svih vremena, što je rekao i Cicipas".

Pilić dodaje da "izuzetno cijeni Federera i Nadala", a da nas sada čeka velika bitka na Rolan Garosu. To će biti najvažniji turnir za Đokovića u 2023. godini, dok je to možda i jedina šansa Rafi da dođe do još jednog grend slema. S obzirom na povredu koja ga muči, možda i ne bude favorit, ali takve stvari se očas posla okrenu kada zakorači u Pariz.

"Novak je izuzetan i kao teniser i kao čovjek. Ima izuzetnih ljudi, ali nije čudo što su mu svi odreda čestitali, imaju poštovanja prema njemu. Ovo sa majicom je totalna glupost, pokazao je čitavom svijetu da bez obzira na morbidno tretiranje političara šta sve može... Izgubio je slučajno jedan set za dvije nedjelje. Kad se sve stavi na sto, ja tvrdim - i to objektivno - Novak je najbolji igrač svih vremena. Drago mi je jer je godinama bio kod mene, što je zahvalan što smo napravili za njega, ali njegov kvalitet je takav da je to zaslužio", zaključio je Pilić tokom gostovanja na "K1".