Novak u ovome dominira! Isplivao frapantan podatak - evo koliko je bolji od Rafe i Rodžera

Novak Đoković je najbolji kada je najteže i kada igra sa najboljim teniserima na svijetu. I to jasno pokazuju brojke.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković je na Australijan openu ostvario svoj 10. trijumf, uzeo je 22. grend slem tituli i popeo se na prvo mjesto na ATP listi, a upisao je i još jednu titulu u karijeri uz pobjede nad najboljima na svijetu.

Iako su mnogi pričali da je imao lak žrijeb i da se prošetao do titule, on je ovoga puta pobijedio dvojicu igrača iz Top 10 na putu do trofeja. Prvo je vrlo lako savladao Rusa Andreja Rubljova, šestog na ATP listi u tom momentu, a onda je pao i Stefanos Cicipas u finalu, trenutno treći, a prije Australijan opena četvrti na planeti.

Ovo je bila Novakova 94. titula u karijeri, a do sada je na čak 57 turnira koje je osvojio morao da igra sa dva ili više Top 10 igrača na svijetu i u tome mu nema premca. Gledali smo sve ove godine kako najčešće ima mnogo teže žrijebove od svojih najvećih rivala, a da je to slučaj govori statistika.

Kao što je Stefanos Cicipas rekao novinarima na pitanje da li zaista misli da je Novak najbolji: "Ništa ja ne izmišljam, to su brojke", tako su i ovdje brojke jasne. Dok je Novak osvojio 57 titula pobjedama nad dva ili više Top 10 igrača, Federer je to uradio "samo" 39 puta, dok je Nadal na 37 takvih osvojenih pehara i još uvijek juri iskusnog Švajcarca. S obzirom da trojica velikih rivala imaju sličan broj ukupnih titula u karijerama, jasno je koliko se puta Nadalu i Federeru namjestio dosta lakši žrijeb u odnosu na Đokovića.

Novak im je naravno van domašaja i to ne sada već duže vrijeme, a kako je impresivno izgledao u Australiji ne bi čudilo da već u Dubaiju stigne do nove titule i da do kraja sezone prestigne rekord Margaret Kort po broju osvojenih grend slemova, ali i dođe do jubilarne 60. titule pobjedama nad dva ili više Top 10 igrača.