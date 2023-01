Od 1887. do danas - NIKO KAO NOVAK ĐOKOVIĆ! U vijek i po tenisa ovo nije viđeno, Srbin je prevazišao sve! (VIDEO)

Novak Đoković drži rekord po broju osvojenih grend selmova, a evo koga je sve pobjedom nad Stefanosom Cicipasom uspio da prestigne!

Novak Đoković je osvojio Australijan open i tako ponovo došao do rekorda po broju osvojenih grend slem turnira. On je već 2021. držao taj rekord, ali ga je onda sa 22 titule prestigao Rafael Nadal koga je sada ponovo sustigao.

Sa Grend slemovima je početo 1877. godine kada je Spenser Gor osvojio prvi Vimbldon, a prvi čovjek sa dvije titule na najvećim turnirima koje tenis poznaje bio je Ričard Dadli Sir. Robert Forsekju Loford, koji je je 1866. godine dogurao do četiri titule i taj rekord je držao skoro šezdeset godina kada je Bil Tilden prvo uzeo svoju petu, pa šestu titulu.

Čuveni Žan Rene Lakost, legendarni francuski teniser čija kompanija osnovana 1933. godine sada oprema Novaka Đokovića, uspio je da ga stigne i prestigne sa sedam titula, ali je 1930. godine Tilden osvojio svoj osmi Grend slem i decenijema se čekalo da taj rekord padne.

Čuveni Fred Peri, još jedna teniska i modna ikona, uspio je da dođe do osam titula, ali tek 1966. godine Roj Emerson je uspio da dogura do devet najvećih trofeja u tenisu. Nakon toga je vremenom do kraja karijere stigao do 12 grend slem titula i njegov rekord je pao tek 2000. godine kada je Pit Sampras uzeo svoj 13. grend slem. Sampras je sa 14 titula u karijeri rekord držao do 2010. godine kada je Rodžer Federer stigao do 15. titule.

Kada je 2018. godine na Australijan openu na kome je Novak kiksirao Federer uspio da dođe do 20. titule mislilo se da je nedodirljiv, ali ga je već 2020. stigao Nadal, a onda i 2021. godine Novak. Sada su njih dvojica izjendačeni i već na Rolan Garosu bismo mogli da vidimo novi rekord - 23 grend slem titule za jednog tenisera!