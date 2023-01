Ima više grend slemova od Novaka, ali joj to ne računaju: Čak je bolja i na Australijan openu, ali njen rekord NE VAŽI!

Margaret Kort ima najviše osvojenih grend slemova u istoriji, ali nigdje nećete njeno ime naći među rekordima teniske igre.

Novak Đoković je pregazio Stefanosa Cicipasa u finalu Australijan opena i upisao svoju 22. grend slem titulu i tako se izjednačio sa Rafaelom Nadalom na prvom mjestu po broju osvojenih grend slemova u muškoj konkurenciji.

Dugo je taj rekord sa 14 grend slemova držao Novakov idol Pit Sampras, ali onda ga je prestigao Rodžer Federer koji je na Australian openu 2018. godine poslije Novakovog kiksa uspio da ubilježi svoj 20. grend slem. Prošle godine je taj rekord popravio Rafael Nadal koji je imao 22 titule, a sada se Novak izjednačio.

Ipak, kao što "juri" Štefi Graf po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu na svijetu, tako će "juriti" i Serenu Vilijams! Ova američka teniserka ima 23 titule i zvanično je rekorderka po broju osvojenih grend slemova. S obzirom da se i ona povukla, taj rekord sigurno ne može da popravi, tako da se čeka momenat kada će je Novak stići.

Ipak i od nje ima jedna bolja teniserka, ali se njen rekord od čak 24 grend slem titule ne računa! Ime joj je Margaret Kort i ona je nastupala od 1960. do 1977. godine, ali je od te 24 titule samo 11 osvojila ui "Open eri" koja je u ženskom tenisu počela 1969. godine, Do tada je osvojila sedam Australijan opena i po dva US opena, Vimbldona i Rolan Garosa.

Od uvođenja "Open ere" sjajna Australijanka je osvojila četiri Australijan opena, po tri US opena i Rolan Garosa i jedan Vimbldon. Takođe, ona ukupno ima 11 titula u Australiji pa je i tu Novak nije stigao, ako bi joj se računale titule i ako bi mogao da se meša ženski i muški tenis. Šta vi mislite, gdke će stati Novak?