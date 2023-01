Skandal! Australijancima je Novak kriv: Ovo je najgori grend slem ikada zbog Đokovića!

Australijski mediji su do sada za svašta optuživali Novaka Đokovića, ali da je on kriv za njihove slabe rezultate je zaista novost.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je ispisao tenisku istoriju, osvojio je nevjerovatnu 10. titulu na Australijan openu, 22. na grend slemovima, vratio se na prvo mjesto ATP liste, sa 35 godina je igrao vrhunski tenis i počistio je sve pred sobom... A Australijanci kukaju da je ovo najgori Australijan open ikada!

Ugledni australijski "News.com.au" piše kako se "Australijan open 2023. godine survao sa litice samo nekoliko mjeseci nakon što je Kanal 9 bacio pola milijarde dolara na novi ugovor o TV pravima". Kako navode gledanost je mnogo manja ove sezone nego prethodnih.

"Gledanost Australijan opena je prava noćna mora za Kanal 9 i brojke pokazuju koji je stanje blijedo, Potrošili su pola milijarde na TV prava do 2030. godine, a australijska zlatna djevojka Ešli Barti nije došla da brani titulu. Samo je to ostavilo čelne ljude u šoku. A onda je svjetski broj jedan Karlos Alkaraz, nevjerovatno talentovani 19-godišnjak odustao, ali najveća nesreća za gledanost bilo je povlačenje Nika Kirjosa, On privlači najviše publike i njegovo povlačenje je bila prava katastrofa", navodi se u tekstu.

Navodi se da je žensko finale gledalo 1.437.000 gledalaca, a muško 4.621.000 dok je recimo meč Rafaela Nadala i Danila Medvedeva u finalu 2022. godine bilo rekordno i gledalo ga je čak 12.500.00 ljudi. Godinu dana kasnije brojke su trostruko manje, vjerovatno i zato što Novak Đoković i Stefanos Cicipas dolaze iz malih zemalja. Stiv Alen, medijski analitičar je takođe istakao da je ovo prava katastrofa za vlasnike TV prava.

"Toliko globalno popularnih igrača koji imaju tu auru zvijezde oko sebe nisu bili tu da je bilo jasno da će gledanost biti manja. Bez obzira na to činjenica da je gledanost dramatično manja i na 30 ili 40 odsto je je veliki problem", istakao je on, a analitičarka Kolin Vikeri je za to optužila Novaka Đokovića!

"Mi svi znamo da Đoković zaista ne privlači publiku i moje mišljenje je da je on dio problema ove godine. On ne pravi nikakvu razliku. Tenisu opada gledanost i u tranziciji je jer nema onih kao Rodžer Federer i Ešli Barti koji bi privukli publiku", navela je ona, pa nastavila: "Mislim da su u muškom tenisu reklamirana samo tri igrača u prošloj deceniji i sada ih to sustiže pa nekako pokušavaju da proguraju ove mlađe. A publika se zaista muči da ih prihvati", završila je ova analitičarka.

Bilo kako bilo, uvijek se isto završi. Novak osvoji trofej, ali onda bude kriv zapadnim medijima za neuspjehe drugih, ovoga puta za njihov direktni.

