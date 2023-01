Britanac brani Novaka - samo budala može da Đokovića nazove zlikovcem!

Britanski novinar Oliver Braun stao je na stranu Novaka Đokovića i napao je kritičare.

Izvor: Profimedia

Samo budala sada Novaka Đokovića može da opiše kao zlikovca. To su riječi britanskog novinara Olivera Brauna, urednika tamošnjeg "Telegrafa". Poslije titule koju je Srbin osvojio na Australijan openu, on je stao u odbranu srpskog tenisera i napao je sve one koji su ga kritikovali.

Napisao je tekst pod nazivom "Novakov trijumf je konačna osveta protiv svih onih koji su ga nazivali zlikovcem". Podsjetio je na sve kroz šta je Novak prošao u Australiji. "Nik Kirjos je poslije finalnog meča napisao da su stvorili čudovište, nije to bio kompliment Australijancima, već nešto potpuno drugačije. Bila je to izjava za sve one koji su prošle godine pokušali da ga demonizuju, a on im je sada to vratio na najbolji mogući način. Osvetom na njihovom terenu. Australijske vlasti su ga prošle godine opisivali kao zlikovca, samo zato što je donio odluku da se ne vakciniše. Završilo se deportacijom. Oni su imali pet minuta slave tada i iskoristili su ih da ga ismijavaju, ali je Đoković taj koji je imao posljednju riječ", navodi se na početku teksta.

Podsjeća i na imena političara koji su napravili cirkus i na kraju ostali bez posla poslije novih izbora. "Osvajanjem 22. grend slem titule poslao je poruku bivšoj ministarki inostranih poslova Karen Endrjuz, bivšem premijeru Skotu Morisonu i bio je pravi nokaut za nekadašnjeg ministra za imigracije Aleksa Houka. Svi oni tražili su političke poene kako bi bili ponovo izabrani, ostali su bivši. Tretman koji je Novak tada imao bio je sramotan, kao da je najveći zlikovac na svijetu. Kada je osvojio posljednji poen protiv Cicipasa otišao je do svoje lože i plakao, našao je utjehu u tom momentu sa najbližima. Te političare svi će zaboraviti, bačeni su u sjenku, dok je Novak upisao svoje ime u istoriju, nešto o čemu će pričati generacije koje dolaze."

Imao je Srbin i ove godine "bočne vjetrove" sa raznih strana. "Nije Novak na sebi imao samo teret teniske istorije, već i neosnovane optužbe da je lažirao povredu zadnje lože, pa su pričali da ima neki misteriozan napitak koji dobija od svog tima, pa su onda došla četvorica pijanih navijača da ga provociraju. Na sve to su se pojavili i tekstovi o njegovom ocu Srđanu i tome da je slao poruke podrške Rusiji. Sa svim tim se suočio i pokazao je da je fenomen. Da li je iko ikada bio takav magnet za stvaranje kontroverzi i bijesa od strane drugih? Osvojio je pet posljednjih grend slemova, ali je sa tri bio diskvalifikovan, deportovan i imao je zabranu učešća. Gdje god da se pojavi, pojave se i neki koji hoće da ospore sve što on uradi."

Očekivali su neki da bi Đoković mogao znatno oštrije da osudi sve ono kroz šta je prošao prošle godine. Umjesto svega toga srpski igrač ponio se gospodski. Nije trošio previše vremena i energije na sve to.

"Kada je došao u Austraiju, morao je da se ujede za jezik i da ne kaže sve o prošlogodišnjem cirkusu. Naglasio je da 'nikada neće zaboraviti pet noći koje je proveo u imigracionom centru', osim toga sve ostalo bilo je diplomatski. Čak i kada je davao izjavu na terenu poslije titule, pričao je o porijeklu i svemu kroz šta je prošao. Istina je malo komleksnija, postao je šampion Australijan opena 10. put i to na nevjerovatan način, čak i za njegove standardne. Nije kukao javno zbog svega što je prošao, već je sjećanje na sve to iskoristio da im pruži najjači mogući odgovor za sve to i uzeo je titulu. Zato ne treba da čudi što je najbolji meč na turniru odigrao baš protiv Australijanca Aleksa de Minora. Momka koji ga je javno ismijavao prošle godine. Dao mu je samo pet gemova. Sve to što se dogodilo iskoristio je kao gorivo i svo to poniženje koje je doživio pretvorio je u radost. Bila je to savršena platforma za borbu Novaka protiv cijelog svijeta, mentalitet koji on koristi. Federer je osvojio 20 grend slemova i svi su ga obožavali, Novak je došao do 22. titule i nije imao ni djelić takvov obožavanja."

Kako stvari stoje, neće moći da igra na turnirima u Americi. "Njegova borba protiv kovid pravila se nastavlja. Neće moći da igra na turnirima u Indijan Velsu i Majamiju zbog administracije Džozefa Bajdena koja ne dozvoljava nevakcinisanim strancima da uđu u zemlju. Mogao bi zbog toga da propusti i US open. Uprkos svemu tome, pokazao je klasu. Nije bio bolji samo od svih protivnika, već je pobijedio i sve one kritičare koji su se radovali njegovoj nesreći. Samo budala bi sada mogla da ga opiše kao zlikovca", zaključio je Braun u svom tekstu.

(MONDO)