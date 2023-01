Zašto je Ivanišević rekao da "voli da puca na Srbe"? Goran konačno sve objasnio - evo šta je istina!

Goran Ivanišević objasnio je pozadinu kontroverzne izjave iz prošlosti kada je rekao "da voli da puca na Srbe"...

Goran Ivanišević je zajedno sa Novakom Đokovićem nastavio da ispituje istoriju. Osvojen je Australijan open, a srpski as je tokom meča vikao na Gorana, pa mu se poslije toga izvinjavao. Kada je čuveni hrvatski igrač došao u stručni štab Srbina mnogi su se sjetili njegove kontroverzne izjave iz prošlosti kada je rekao da "voli da puca na Srbe."

Poslije više od 20 godina od svega toga je Goran odlučio da ispriča svoju verziju dešavanja. "Prvi put sam u Adelejdu igrao 1992. goidne, čuvala me je specijalna policija, nisam mogao ni do toaleta da odem, a da me dvojica ne prate. U prvom kolu sam igrao protiv Šveđanina Kultija, bio je bolji i onda je u jednom dijelu meča na tribine došlo 5-10 momaka, Srba. Počeli su da me psuju na najgori mogući način, prijetili su da će me ubiti, zaklati, vrijeđali su moju majku najgorim psovkama. Uzvratio sam im, meč je prekinut, oni su izbačeni sa tribina. Onda se dešava tragikomična situacija, umjesto da ja budem taj koji ne može da pogodi teren, on nije mogao da se sastavi. Poslije meča me pitao da mu objasnim šta se dogodilo", rekao je Ivanišević za "Politiku" u jednom intervjuu 2019. godine.

Poslije svega toga nastala je ta kontroverzna izjava. "Tokom nedjelje su me specijalci pozvali na strelište i dail su mi poluautomatsku pušku da gađam mete koje su iskakale, ništa nisam pogodio. Novinari su saznali da sam bio tamo i pitali su me kako je bilo, odgovorio sam da je bilo super, ali da je bilo bolje da su umjesto meta bili oni navijači sa meča. Novinar je preveo to kako je preveo, pogrešno. Jesam to izgovorio, ali se odnosilo na te navijače koji su me izludjeli, vrijeđali su mene, psovali mi majku. Nikada poslije toga ništa slično nisam izgovorio niti sam imao takve izjave, niti sam govorio protiv sportista i ostalih ljudi."

Za kraj je istakao i da je u Hrvatskoj, uz Dražena Petrovića, bio sportista koji je bio najviše eksponiran. "Trudio sam se da svaku šansu koristim za promociju svoje zemlje, svako je radio šta je mogao. Ispalo je kao da sam stvarno uzeo mitraljez i ubio 500 ljudi, a to nije tačno", zaključio je Ivanišević.

