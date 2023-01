GORAN OVO NE ZASLUŽUJE, DOKLE ĆE NOVAK DA URLA!? U Hrvatskoj ljuti zbog Đokovićevog ponašanja prema Ivaniševiću

Najbolji teniser svijeta tokom meča vikao na svog trenera, a zatim su obojica komentarisali tu situaciju.

Najbolji teniser na svijetu ponovo je Novak Đoković! Finalni meč Australijan opena donio mu je 22. grend slem titulu i povratak na prvo mjesto ATP liste, ali nije bilo lako ostvariti sve to. Prošle godine je deportovan, ove godine je imao problema sa povredom, mediji su pokušali da napadnu njegovog oca Srđana... Bilo je i nervoze, pa je Goran Ivanišević bio "žrtva" Novaka Đokovića tokom meča protiv Stefanosa Cicipasa.

Novak je vikao ka svom treneru, a u hrvatskim medijima tom detalju se dala značajna pažnja. Novinarima, ali i svima koji su meč komentarisali na društvenim mrežama, nije se svidjelo kako se Novak ponaša prema Goranu. Nekima se otela i psovka, dok je drugima bilo čudno kako neko ima temperament u odnosu na koji i Ivanišević djeluje blago, jer je čuveni Splićanin bio poznat kao buntovnik na terenu.

"Navijači na Tviteru komentarišu taj trenutak, pa tako neki navode kako 'Goran to nije zaslužio', a drugi pišu 'Jadan Ivanišević', 'S Bekerom je imao dobar servis, ali ni upola efikasan kao pod Goranom', 'Znaš koliko je sati kad ti Ivanišević kaže dobro je, smiri se', 'Kad ga Nole napi*ka, Ivanišević crven ko Žoc. Zaradiće pritisak od njega' i 'Ivanišević će još više osjediti s Novakom'", prenio je hrvatski "Index.hr". Ipak, iz Ivaniševićeve priče ne može se reći da je nezadovoljan situacijom.

Čuveni hrvatski teniser već godinama je dio Novakovog štaba i već je oguglao na situacije koje Đoković priređuje, pa između ostalog i rasprave sa svojim timom.

"Kada radiš sa Novakom to je 24 sata nervoza, stalno se nešto događa. Još nisam svjestan da je on sve ovo napravio. Meni je čast što sam sa Novakom, učim od njega, jezik nam dosta pomaže, dosta je bolje kada svi pričamo istim jezikom. Ali kad me prostrijeli pogledom, nije mi lako... Emocije su ogromne. Kada on dođe i vidiš da sve mora da izbaci iz sebe, trpio je puno toga, ali cijela atmosfera ovdje u Australiji. Iskreno, bojao se kako će ga ljudi primiti ovdje, ali već u Adelejdu je sve bilo dobro i na kraju je sve prošlo super", zaključio je trener srpskog tenisera.

Ivanišević i Đoković su tokom finala u Melburnu razmijenjivali pogled, a Novak je nekoliko puta veoma glasno komentarisao ka svom boksu. Ipak, odmah nakon preuzimanja trofeja za najboljeg na Australijan openu pogledao je ka Ivaniševiću i posebno mu se obratio.

"Kakvo je ovo putovanje bilo za porodicu, tim i mene. Ne znam odakle bih počeo. Znam da me svi vi ljudi tolerišete, neke od najgorih strana mojeg karaktera. Zašto se smiješ, Gorane? Ne znam da li ćeš mi oprostiti šta sam sve radio ove godine. Ovaj trofej je vaš koliko i moj", rekao je Novak.