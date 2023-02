Novače, šta si ti uradio za tenis!? Nevjerovatan tekst o Đokoviću iz Australije - "Ni po čemu nisi najbolji"

Australijski novinar je pokušao da dokaže da Novak Đoković nije najbolji i to suludim argumentima, tvrdeći čak da ni statistički nije najveći ikada.

Srpski teniser Novak Đoković je osvajanjem svog desetog Australijan opena, inače 22. grend slema u karijeri, izgleda ustalasao mnoge duhove. I dok činjenice govore jedno, postoje oni koji se trude da ospore neosporivo - a to je da je sada najbolji teniser u istoriji. Novinari širom svijeta pokušavaju da nađu manu kod Novaka Đokovića koja će "dokazati" da su Federer ili Nadal važniji za tenis povlačeći potpuno besmislene argumente koji sve do sada nisu važili u GOAT (najveći svih vremena, prim. aut.) trci, a možda najdalje je otišao australijski novinar Skot Galan.

U autorskom tekstu koji je objavljen na dan finala u australijskom listu Herald San, Galan tvrdi da Novak Đoković ni po jednom kriterijumu nije najveći svih vremena, prvo objašnjavajući da je za ovu laskavu titulu potrebno "mnogo više od pukog dobijanja mečeva".

"Postoji i druga strana priče, ona o inspiraciji, osvajanju srca, prokrčiti put za ljude, učiniti svijet boljim ponuditi nešto više od udaranja loptice preko mreže uspješnije od drugog tenisera. Čak i da pričamo o suvoj statistici, i dalje nije u korist Novaka Đokovića...", navodi autor u tekstu uoči finala i podsjeća da će Đoković sa 22. grend slemom samo uspjeti da se izjednači sa Rafaelom Nadalom.

"Uprkos povredi Nadala u Melburnu, španski teniser planira da se pojavi na Rolan Garosu gdje osvaja titule i sa zavezanim rukama. Takođe, šta god mislili o Margaret Kort, ona je osvojila 24 grend slem titule, odnosno čak 64 ako u obzir uzmemo i dublove i miks-dublove. Tu je i Serena Vilijams koja ima 23 grend slema, pa Štefi Graf sa 22 kao jedina koja je osvojila svaki grend slem po bar četiri puta, dok ima i 'zlatni slem' (sva četiri grend slema i zlato na Olimpijskim igrama). Pa onda tu je i Rod Lejver koji je jedini dva puta osvajao kalendarski slem i to dva puta, a Đoković to nijednom nije uspio. Nije osvojio najviše Australijan opena (Kort), nije osvojio najviše puta Rolan Garos (Nadal) niti Vimbldon (Federer), dok u svojoj biografiji ima i samo tri titule na US Openu", navodi ogorčeni autor iz Australije i nastavlja u istom tonu.

"Dakle, šta je to Đoković uradio za tenis van terena? Hm... Sigurni smo da postoji neki tamo humanitarni rad, ali prva stvar koja dolazi na pamet su sebične, sramotne žurke za vrijeme pandemije korona virusa koje su uticale na to da se zaraza žiri. Onda je tu i debakl sa vizom za Australiju zbog njegovih antivakserskih stavova. To je njegov lični izbor na koji očigledno ima pravo, ali pokušavati da uđeš u zemlju koja ima striktna pravila tražeći rupu u zakonu bilo je bezobzirno, kalkulantski i jednostavno sebično od njega. Kada pričamo o statusu najboljeg ikada, brojke nikada ne bi trebalo da budu odlučujući faktor. Pogledajte recimo Muhameda Alija, jednog od najvažnijih sportista 20. vijeka koga upisuju kao najvećeg boksera ikada. Da li je imao najbolji skor svih vremena? Ne, ali kada se uzmu u obzir drugi faktori - imao ih je. Đoković ih nema".

Umjesto odgovora, najbolje je poslušati intervju koji je Novak Đoković dao nakon osvajanja Australijan opena, a u kome ga je bivši teniser, danas voditelj, Somdev Davarmana podsjetio šta je sve učinio za tenis. To se konstantno "gura pod tepih" i zato je Đoković bio zahvalan opisavši taj intervju kao "najbolji ikada".

