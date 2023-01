NOVAK SE VRAĆA U AMERIKU? Evo kako može na US OPEN: Osvojio Australiju, sad čeka dobre vijesti - pita se Džo Bajden!

Postoji mogućnost da srpski teniser zaigra i u Njujorku, na posljednjem grend slemu sezone.

Novak Đoković je u Australiji stigao do 22. grend slem titule u karijeri, a ako je vjerovati teniskim stručnjacima on se neće tu zaustaviti. Prva naredna prilika za povećanje kolekcije biće Pariz i Rolan Garos koji počinje krajem maja, zatim slijedi Vimbldon, a najveće je pitanje da li će srpski teniser moći da igra na US openu predstojeće jeseni. Čini se, po novim informacijama iz SAD, da bi to moglo da se desi.