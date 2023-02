NOVAKA SU PRVO PLJUVALI, A SAD MU TI ISTI LJUBE DU*E! Najtrofejniji teniser ikada brani Srbina: "Ovako im se osveti"

Legendarni američki teniser Džimi Konors stao je u odbranu Novaka Đokovića.

Izvor: Eurosport/screenshot/YouTube/screenshot/Wimbledon

Novak Đoković osvojio je Australijan open po 10. put, podigao je 22. grend slem pehar i na najbojli način zapušio usta svim kritičarima. Deportovali su ga iz Melburna prošle godine, zabranili su mu da igra na US openu, ne može i dalje da uđe u Ameriku, ali gdje god da se pojavi on dominira.

U njegovu odbranu stao je Džimi Konors. Legendarni američki teniser i rekorder po broju titula, ima ih čak 109. Zajedno sa svojim sinom Bretom govorio je u podkastu "Prednost Konors" ("Advantage Connors") i pohvali je srpskog asa. "Taj čovjek je branio ono u šta vjeruje. Bez obzira da li je to dobro ili pogrešno, on je stao uz svoje vjerovanje i bio je spreman da ostane uz to čak i po cijenu progona. To je bilo brutalno", rekao je Džimi.

Nekadašnji prvi reket svijeta uporedio je to i sa svojim iskustvom iz prošlosti.

"Mogu da ga razumijem, doživio sam isto to, nisam mogao da igram na Rolan Garosu i na još nekim turnirima. Jedini način da se osvetiš je da odeš tamo i da odradiš svoj posao. Neki će da kažu da zvučim kao da sam bijesan, ali to nije slučaj zaista. Samo dobro znam koliko su ti ljudi napadali, pljuvali i sr**i po Novaku, a sada mu svi oni ljube du*e", priča Konors.

Na to se nadovezao i njegov sin Bret Konors. "Mnogi su pričali kako je Đoković užasan, kako je loš čovjek, a sad se pravdaju i pričaju da to nikad nisu rekli. Svi idu uz vjetar i pričaju ono što drugi žele da čuju. Novak je donio odluku poslije dugog razmatranja. Nije rekao neke gluposti, već je objasnio da je to njegovo tijelo, on je profesionalni sportista i nije želio da se vakciniše. Jednostavno, njegova odluka, umjesto da poštuju tretirali su ga kao budalu", zaključio je Bret Konors.