TAJ DJEČAK JE ZNAO! Đokovića poslije pobjede sačekalo iznenađenje

Novak Đoković je uz dosta problema pobijedio Tomaša Mahača, a onda je na terenu imao i neke emotivne trenutke.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković pobijedio je na startu turnira u Dubaiju, namučio se protiv Tomaša Mahača (6:3, 3:6, 7:6), ali je uspio da prođe dalje. Sljedeći rival biće mu Talon Grikspor (Holandija). Po završetku maratonskog duela srpski igrač stao je pred kamere, prvo je dao izjavu uz dosta šale i smijeha, a onda je poslije toga imao i jedno iznenađenje od organizatora. Pokazali su mu i snimak njegovog intervjua koji je dao kao dijete, kada je rekao da sanja o prvom mjestu.

Prvo je dao intervju na terenu, a voditeljka je imala nekoliko pitanja, kako o Mahaču, tako i o problemima koje je imao sa povredama i svim dešavanjima. "Au to je previše pitanja. Prije svega bih htio da se zahvalim publici, napravili su fantastičnu atmosferu, ovo je jedan od mojih najomiljenijih turnira i gradova", počeo je Novak.

Potom je odgovorio na konstataciju da je Mahač 130. na ATP listi. "Tomas definitivno nije igrao kao 130. igrač svijeta, igrao je fantastičan tenis, zaslužio je gromoglasan aplauz zbog toga. Mnogo me namučio, stvorio mi je probleme. Kada je bilo najvažnije, pronašao sam novu brzinu."

Zatim je pričao o tome kako se osjeća. "Fizički, uvijek može bolje. Od sebe zahtijevam najviše standarde, nivo i kvalitet tenisa, mučio sam se sa povredom, potrebno mi je bilo malo vremena da se naviknem, da držim reket, da igram tenis. Nadam se da ću biti bolji kako turnir bude odmicao."

Ove nedjelje i zvanično je oborio rekord, proveo je 378 sedmica na prvom mjestu, tako je prestigao Štefi Graf koja je bila na vrhu 377 nedjelja.

"Veoma je posebno, kao dječak sam maštao o osvajanju Vimbldona i prvom mijestu na svijetu. Blagosloven sam što sam uspio sve snove da ostvarim i to nekoliko puta. Kada se to desi, onda postavljate nove ciljeve i imate velike ambicije. Zahvalan sam što sam u stanju da igram na visokom nivou, ovo je timski uspjeh, porodični uspjeh. Jeste individualni sport, ali ima mnogo stvari koje se spremaju da bi došao do ovog nivoa, počastvovan sam što sam među najvećim imenima u ovom sportu. Štefi Graf je jedna od njih. Ponosan sam."

Posijle toga se opet vratio na teren, organizatori su izneli broj 378 na teren i pustili snimak intervjua koji je dao kao klinac. Uslijedilo je pitanje šta bi taj dječak rekao danas Novaku.

"Ne bi bio iznenađen, taj dječak je znao. U tom momentu, sam imao velike snove. Nisam mogao da zamislim da ću dogurati toliko daleko, da ću toliko nedjelja ostati na vrhu. Nešto što je i mene iznenadilo", zaključio je Đoković.