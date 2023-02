Iako kaže da mu nije bitno da li je prvi na svijetu, Novak Đoković je ipak na čelu ATP liste. Za sada samostalno, ali već narednog ponedjeljka Karlos Alkaraz može da ga sruši!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je ostao sam na prvom mjestu ATP liste! Prijetio mu je Španac Karlos Alkaraz, ali je porazom u finalu Rio de Žaneira od Kamerona Norija ostao ipak na drugom mjestu. Sada Novak ima 6.980 bodova, a Alkaraz je drugi na 6.780 i moraće da čeka makar još nedjelju dana da se vrati na teniski vrh na kome je do sada proveo 20 nedjelja.

Sa druge strane Novak je počeo 378. nedjelju na vrhu svjetskog tenisa, oborio je rekord Štefi Graf i postao apsolutni rekorder svjetskog tenisa, koliko god neki pokušavali da "izvlače iz naftalina" stare rekordere ili da porede neuporedivo. Ipak, sada ga u narednim nedjeljama čeka velika borba i već naredne nedjelje bi mogao da "padne".

Zbog velikog broja propuštenih turnira prošle sezone Novak je daleko od maksimuma osvojenih bodova i Alkaraz mu sa samo 200 bodova manjka "diše za vratom", a evo kakva je situacija kada su naredne nedjelje u pitanju.

ALKARAZ ČEKA KIKS, TITULU I PRVO MJESTO! OVO SU 3 SCENARIJA

Vidi opis Novak ostaje bez prvog mjesta? Tri scenarija su moguća, a u jednom Đoković odmah pada! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Novak započinje turnir u Dubaiju i igraće sa Čehom Tomašom Mahačom u prvom kolu, a to će biti prva prepreka za najvećeg tenisera ikada posle osvojenog Australijan opena. Sa druge strane Alkaraz koji je propustio prvi grend slem sezone zbog povrede ne planira da odmara. Osvojio je Buenos Ajres, igrao finale Rija, a sada ide u Meksiko gdje će nastupati u Akapulku.

Žrijeb mu nije bio naklonjen i u prvom kolu mora da se sastane sa neugodnim Amerikancem Mekenzijem Mekdonaldom, zatim ga čeka duel sa Nijemcem Altmajerom ili još jednim Amerikancem Nakašimom, a potom može da zaigra protiv Tomija Pola, Tejlora Frica, Denisa Šapovalova, Feliksa Ože-Aljasima... S obzirom da je razlika između Novaka i mladog Španca 200 bodova moguća su tri scenarija:

Da Novak ostane prvi

Da budu izjednačeni – pri čemu Novak opet ostaje prvi!

Da Alkaraz prestigne Novaka

KAKO DO ODBRANE PRVOG MJESTA?

Vidi opis Novak ostaje bez prvog mjesta? Tri scenarija su moguća, a u jednom Đoković odmah pada! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 10 / 10

Novak sve drži u svojim rukama i ako dođe do finala Dubaija sigurno će ostati prvi na svijetu. Ukoliko Srbin dođe do finala, a Alkaraz osvoji Akapulko na kraju naredne nedjelje ova dva tenisera biće izjednačena što znači da će Novak ostati zvanično prvi na svijetu jer ima više bodova na grend slemovima i završnom mastersu.

Ukoliko Alkaraz ne stigne do finala, ili dođe u finale, a Novak to uradi to isto Đoković će završiti narednu nedjelju sa više bodova od Španca. Naravno, ako se najveći teniser ikada iz Dubaija vrati sa titulom, situacija je takođe jasna, jer on ne brani bodove sa ovog turnira iz prošle sezone. Ali, onda kreće mnogo veća problematika...

PROKLETA JE AMERIKA...

Sve do tada Novak Đoković drži sudbinu u svojim rukama. Sve zavisi od toga kako se pokaže na terenu i šta uradi na turnirima, ali potom slijedi sezona turnira u Americi, gdje mu je za sada zabranjen ulaz! Prijavio se za masters u Indijan Velsu do koga je ostalo samo nedjelju dana, ali za sada ne zna šta je sa njegovom molbom da bude pušten u Sjedinjene Američke Države.

Kakve god rezultate da napravi, pa čak i da osvoji turnir u Dubaiju, u slučaju da u narednim nedjeljama ne bude mogao da igra Indijan Vels i Majami, teško da će ostati prvi na listi. Ne samo da bi u tom slučaju mogao da ga sruši Karlos Alkaraz, tada bi ozbiljno mogao da mu se približi i Stefanos Cicipas.

NIJE TO NI BITNO...

"Nemam prvo mjesto kao apsolutni prioritet. Težim da budem Broj 1, ali već nekoliko godina to gledam kao posljedicu dobrih rezultata na najvećim mogućim turnirima, grend slemovima. Prioritet je da ostanem zdrav i u što boljoj formi, u skladu sa svakim mojim segmentom na terenu i van njega. Znam kada sam usklađen i uravnotežen da mogu da osvojim bilo koji turnir na bilo kojoj podlozi. To mi je najveći prioritet", rekao je nedavno Novak novinarima u Beogradu.

Ipak, za nekog kome nije prioritet da bude najbolji na svijetu, dosta često je na prvom mjestu...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!