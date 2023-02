Đoković je najveći ikada, sad je zvanično! Izmišljali rekorde, potkradali ga, a opet je sve nadmašio - 378 nedelja prvi!

Novak Đoković je zvanično oborio rekord Štefi Graf i postao je teniser koji je najduže bio na čelu ATP ili WTA liste. Ispisao je istoriju, po ko zna koji put.

Srpski teniser Novak Đoković otpočeo je 378. nedjelju na vrhu ATP liste i time je definitivno oborio Štefi Graf. Još od marta 2021. godine Đoković je "gospodar" rekorda u muškom tenisu, tada je srušio 310 nedjelja Rodžera Federera, međutim tada je počelo da se priča o i rekordu Štefi Graf. Legendarna teniserka iz Njemačke je 377 nedelja provela na prvom mjestu WTA liste, a sada je Đoković nadmašio i njen uspjeh, iako je teško porediti dvije stvari.

Takođe, vrijedi istaći i da je Novak Đoković odavno trebalo da bude ispred Graf, međutim u pandemijskoj godini je ATP lista zamrznuta i srpskom asu se ne računaju 22 nedjelje na vrhu. Takoreći, danas bi slavio 400. nedjelju na #1, ali vjerujemo da će i do te brojke stići vrlo brzo.

Novak Đoković ima 6.980 bodova, koliko i njegov mladi "izazivač" Karlos Alkaraz koji nije uspio da osvoji turnir iz serije 500 u Rio de Žaneiru, pa je opet stao iza Srbina. I da je slavio bio bi drugi! Razlog je veći broj bodova na grend slemovima i mastersima, u čemu je srpski as jednostavno daleko bolji. U svom "vlasništvu" trenutno ima dva grend slema (Vimbldon se ne broji!), masters u Rimu i ATP finale, što bi bilo dovoljno da bude ispred mladog Španca.

Na trećem mjestu je Stefanos Cicipas sa 5.805 bodova, pa sledi Kasper Rud sa 5.515, dok je na visokom petom mjestu Tejlor Fric sa 3.660. Slede zatim Rusi Andrej Rubljov sa 3.404 i Danil Medvedev sa 3.320, dok je Rafael Nadal tek na osmom mjestu sa 3.245, što može da mu bude problem pred "američku turneju", ako i bude igrao na njoj pošto ga muče povrede. Ako se ne oporavi na vrijeme, mogao bi sebi da "pokvari" poziciju i za Rolan Garos gdje bi, u teoriji, mogao da dobije teže protivnike ako ne bude u samom vrhu ATP liste kako je do sada navikao. Dodajmo i to da mjesta u najboljih deset na ATP listi imaju još Feliks Ože-Alijasim i Holger Rune.

Što se tiče Novaka Đokovića, naredne nedjelje će igrati u Dubaiju na "petstotki" i neće imati nimalo lak zadatak, ali će pokušati da dođe do trofeja pošto je neizvjesno da li će moći da igra u Majamiju i Indijan Velsu, pošto i dalje nije dobio pozitivan odgovor na pitanje o ulasku u SAD bez vakcine protiv korona virusa.

S obzirom da ove turnire nije igrao ni prošle godine, Novak Đoković ne može da izgubi bodove na ATP listi, ali bi njegov rival Karlos Alkaraz mogao da dođe do novih poena i preskoči ga na prvom mjestu. Ipak, to ne remeti pretjerano Đokovića i više puta je isticao da mu to više nije glavni cilj u karijeri. Sada je samo u lovu na najveće turnire i tome može potpuno da se posveti.

"Ne postoji broj koji bi udovoljio moju glad za grend slem trofejima. Nemam krajnji broj, ni granicu u smislu do koje godine ću igrati profesionalni tenis, iako po automatizmu ljudi počinju nakon 30. godine da postavljaju pitanja u svim sportovima, pogotovo u tenisu".

"Ja i Federer i Nadal sretali smo se sa tim pitanjima često, ima puno predviđanja i nagađanja, a sigurno je da je ta glad još prisutna. To bih prije okarakterisao da je strast prema sportu i da je velika želja za takmičenje i nadmetanje. Volim ovaj sport, volim da igram sa sinom, djecom, bilo kim. Igram tenis rekreativno i nemam odbojnost prema sportu jer uzima tako veliki dio mog života. Ali sa druge strane, profesionalno pričano imam veliku želju da se dokazujem, da ostvarujem istorijske rezultate. Neki kažu da je to arogantno, ali ne vidim da je to tako, mislim da komuniciram ono što osjećam. Svako ko je u toj poziciji, to želi. Kako to komunicira, to je sve individualno", poručio je Đoković nedavno u Beogradu prije odlaska u Emirate.

Podsjetimo, Novak Đoković se prvi put na prvo mjesto ATP liste "popeo" 2011. godine, a od tada je nanizao 400 nedjelja na vrhu. Zaboravite na onih 378 koje "piše" zvanična statistika.

