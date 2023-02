ŠTA JE NOVAK ŽVAKAO TOKOM MEČA U DUBAIJU? Đokovićeva tajna pobjede, odmah su ga za ovo pitali

Novak Đoković tokom većeg dijela meča žvakao je nešto, upravo su ga za to pitali poslije meča u Dubaiju.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se namučio u Dubaiju, posle mnogo problema uspeo je da pobijedi Tomaša Mahača (Češka) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:1). Srpski teniser nije bio na svom nivou, mada je početkom drugog seta dobio nešto od svog stručnog štaba. Poslije toga je djelovalo da to žvaće tokom meča.

Upravo je to bilo jedno od pitanja koje je Srbin dobio po završetku meča. Nije hteo da otkrije šta je bilo u pitanju. "Posebna jedna žvaka. Ne mogu da odam tajnu", sa osmijehom je odgovorio Novak u razgovoru za "Sport klub".

Potom je analizirao dešavanja sa terena. "Nisam igrao nijedan meč sa njim prije ovog meča. Odradio sam analizu i pripremu, ali je to drugačije na terenu. Dobio sam prvi set, imao šanse za brejk na startu drugog seta, pa sam igrao slabo na svoj servis, to mu je dalo krila, zaigrao je bolje ,bio u naletu. Nisam uspijevao da mu probijem bekhend, imao je izvrstan taj udarac, to je ta češka škola. Ta bekhend paralela fantastično ga je služila, hrabro je igrao servis volej igru, išao je na sve ili ništa. Drago mi je da sam prebrodio ovakav izazov, odigrao skoro idelaan taj-brejk. Mogao sam bolje da igram i da se osjećam bolje na terenu, ima pozitivnih stvari i nekih koje moraju da bude bolje, svestan sam toga. To je sastavni dio procesa povratak na teren.

Povreda, nedostatak mečeva ili nepoznavanje protivnika? Šta je od toga bio razlog za nešto slabiju partiju. "Od svega po malo. Rekli su mu da ću imati malo poteškoća sa kretanjem, tajmingom, izvođenjem udaraca i da će da postoje oscilacije i to se i dogodilo. Trenirao sam odlično, ali postoji razlika u odnosu na meč. Sve je to u redu, to je dio procesa vraćanja, forme. Nadam se da će svaki meč biti bolji".

Naredni rival biće mu Talon Grikspor. "Nismo dugo igrali, svi igraju dobar tenis, nije igrač iz vrha, ali igra dobro ako dobije priliku. Sigurno će kao i Mahač pokušati da igra tenis života. Nemaju šta da izgube protiv mene, svako hoće skalp", zaključio je Đoković.